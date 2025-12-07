El acto convirtió la piedra en relato vivo, mostrando la evolución arquitectónica de la Catedral y celebrando la condición de La Laguna como única ciudad de Canarias

Imagen cedida.

La fachada lateral de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios se iluminó este sábado con un espectáculo audiovisual que transformó el monumento en un escenario cultural abierto a vecinos y visitantes. Desde las 19:30 de la tarde y durante más de dos horas, con varios pases consecutivos, la proyección narró cinco siglos de historia de la ciudad y puso el broche final al programa conmemorativo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.

Evolución arquitectónica

El acto convirtió la piedra en relato vivo, mostrando la evolución arquitectónica de la Catedral y celebrando la condición de La Laguna como única ciudad de Canarias que cuenta con este reconocimiento de la UNESCO. La propuesta audiovisual y narrativa, promovida por la Concejalía de Patrimonio Cultural con la colaboración de la Diócesis Nivariense, celebró el valor universal excepcional de La Laguna como modelo urbano único, laboratorio de ciudades americanas y paradigma de la utopía renacentista.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, declaró que, “esta noche, este importante monumento se ha convertido en un lienzo de luz y sonido para contar la evolución de nuestra ciudad y hablar de nuestra identidad y de la fuerza cultural que nos distingue. Este videomapping, uno de los actos especiales del 25 aniversario y que se aplazó unos días por las condiciones meteorológicas, nos ha permitido revivir más de medio milenio de historia de una manera innovadora y emocionante”.

Símbolo dinámico de la ciudad

La iniciativa resignificó la Catedral como símbolo dinámico de la ciudad, generando un relato accesible y emocional que buscó educar y sensibilizar sobre la importancia del patrimonio, además de ejemplificar la apuesta municipal por integrar creatividad digital y aplicar tecnologías emergentes a la divulgación patrimonial.

“Este espectáculo único ha mostrado cómo tradición e innovación se dan la mano para mantener vivo nuestro patrimonio. La Laguna celebra su pasado, pero también se proyecta hacia el futuro con nuevas tecnologías que nos ayudan a difundir y valorar lo que somos”, añadió Cordobés.

Imagen cedida.

Fundación de La Laguna

La proyección repasó desde la fundación de La Laguna como primera ciudad de paz de la Edad Moderna hasta la evolución arquitectónica de la Catedral, destacando su condición como símbolo de la superposición de estilos y técnicas. La gran participación y acogida confirmaron el éxito de un acto que sintetizó la esencia de un año de celebraciones.

El programa conmemorativo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Algunas propuestas de carácter expositivo se podrán visitar durante varias semanas, unas actividades que se pueden consultar en la web oficial del aniversario, en https://25aniversario.aytolalaguna.es/