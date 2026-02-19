Canarias dispone de cinco días naturales para ejecutar cada traslado de menores no acompañados tras la notificación de la resolución

La Delegación del Gobierno culmina 671 expedientes para el traslado de menores no acompañados a la Península. EFE

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado un total de 671 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a la Península, tras la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la comunidad autónoma.

Las resoluciones se han tramitado conforme al Real Decreto 658/2025, que regula las medidas a adoptar para garantizar la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

Los expedientes se gestionaron por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y posteriormente resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias.

Alivio de la presión asistencial

A estas cifras se suman otros 298 expedientes que se archivaron por mayoría de edad de la persona migrante o por informe desfavorable del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con la normativa vigente, una vez notificada la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de un plazo máximo de cinco días naturales para ejecutar la salida del menor hacia la comunidad autónoma de destino.

La medida se enmarca en el dispositivo extraordinario activado para aliviar la presión asistencial en el archipiélago y reforzar la coordinación interterritorial.