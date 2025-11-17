El tribunal responsabiliza a Sheikh Hasina por la represión mortal de las protestas estudiantiles de 2024

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh condenó a Sheikh Hasina a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de 2024. Las protestas dejaron unas 1.400 personas muertas y precipitaron su salida del poder tras quince años de mandato.

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, en una imagen de archivo | Tobias Hase / dpa

Los jueces impusieron también pena de muerte a Asaduzaman Jan Kamal, exministro del Interior, por su papel durante aquellos hechos. El tribunal, además, sentenció a cinco años de prisión a Choudri Abdulá al Mamun, ex inspector general de Policía, por colaborar con el proceso y aportar información clave.

Retirada de propiedades y antecedentes judiciales

Los magistrados ordenaron también confiscar los bienes de Hasina, que se refugia en India mientras afronta tres causas adicionales por desapariciones forzadas y por la represión de 2013. Igualmente, el fallo dictó que Asaduzaman perderá todas sus propiedades, ya que también huyó del país tras las protestas. La Fiscalía pidió usar esos bienes para reparar a las víctimas, según informó el diario ‘The Daily Star’.

A principios de julio, los tribunales condenaron a Hasina a seis meses de cárcel por desacato durante un proceso por crímenes contra la humanidad. La ex dirigente ordenó la represión de unas protestas contra un sistema de cuotas que reservaba la mayoría de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.