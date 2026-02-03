La denuncia se hizo hace tres semanas porque una de las unidades de soporte vital básico de 12 horas en Arrecife está inoperativa

La La Federación de Técnicos de la Sanidad denuncia carencias en las ambulancias de Lanzarote. Esta organización advierte de que la situación implica «un incremento de servicios para el resto de las unidades y, por lo tanto, de la carga de trabajo».

«A este hecho se suma la inexistencia de un convenio colectivo porque la patronal se niega a firmar los acuerdos propuestos por las organizaciones sindicales», añade.

Según indica la nota de prensa, el Servicio Canario de Urgencias (SUC) y la Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) «conocen la situación, pero ninguna ha adoptado las medidas necesarias para acabar con ella».

El esta organización aprecia escasez de plantilla y recursos insuficientes, «lo que irremediablemente tiene consecuencias en la atención a la población».

«La situación de las ambulancias de SVB no es todo lo buena que nos gustaría, por eso hemos denunciado en varias ocasiones los problemas que rodean a este servicio en Lanzarote», señala.

«Desde FTPS exigimos un compromiso real con la atención a la población y éste debe pasar por mejorar los recursos, respetar a los profesionales y cuidar los servicios», insiste.