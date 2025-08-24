ES NOTICIA

La Finca de Osorio acogió uno de los primeros actos de las Fiestas del Pino, la Feria de Ganado

Redacción RTVC

La Feria de Ganado del Pino es uno de los primeros eventos del programa festivo de las Fiestas Mayores de Gran Canaria, con más de 300 animales

La Finca de Osorio acogió este domingo la Feria de Ganado del Pino 2025, uno de los primeros eventos que abre el programa festivo de las Fiestas Mayores de Gran Canaria.

Desde las 10:30 a las 15:00 la Feria abrió sus puertas al público con múltiples actividades lúdicas dirigidas a toda la familia: exhibición de trilla, arado romano, paseo en burro, salto del pastor, descamisada – desgranada, trasquilá y ordeño, elaboración y degustación de pella de gofio, exposición de pájaros y desfile. A las 12:00 horas tuvo lugar la actuación musical de la agrupación ‘Los Guayres del Palmar’.

Feria de Ganado del Pino 2025. Imagen RTVC

En total, 37 ganaderos de Gran Canaria se dieron cita en la Feria Insular del Pino con más de 300 animales, principalmente ovejas y vacas, pero también cabras y equinos.

Premios

El Ayuntamiento de Teror, a través de la  Concejalía de Festejos en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, estableció premios por categoría entre los animales presentados al certamen, que se distribuirán por un valor total de 11.800 euros  para ganado Bovino del País, Bovino Extranjero, Caprino y Ovino, Equino y Mular.

