La Fiesta del Queso arrancó este domingo con 12 puestos de queserías, 24 de artesanía y 13 de agroalimentación

La Fiesta del Queso 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias, celebró este fin de semana su primera edición en el casco histórico de la ciudad con un amplio programa de actividades.

La cita principal, arrancó este domingo con la Feria de Gastronomía Tradicional y Artesanía, Mercadillo de Queserías y Agroalimentario donde se pudo degustar y adquirir los mejores quesos y productos de la tierra. El encuentro contó con 12 puestos de queserías, 24 de artesanía y 13 de agroalimentación.

XXVII Cata Insular de Quesos ‘Queso Flor de Guía’

Este domingo, la Casa de la Cultura también fue escenario nuevamente de uno de los actos más importantes de esta celebración, la XXVII Cata Insular de Quesos “Queso Flor de Guía” en la que un panel de expertos catadores designaron los mejores quesos en las categorías “Gran Canaria Semicurado”, “Gran Canaria Curado”, “Cuajo Vegetal” y “Mezcla de Cuajos”.

Por su parte, el patio de la Casa de la Cultura contó con Catas Públicas Comentadas de los quesos y queserías que se presentaron a esta edición del concurso.