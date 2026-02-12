La Gala de la Reina, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, reunirá a más de 4.000 personas y se retransmitirá en directo a nivel nacional e internacional

El escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volverá a brillar este viernes, 13 de febrero, a partir de las 21.00 horas, con la esperada Gala de la Reina, uno de los actos más icónicos y multitudinarios de las fiestas.

Más de 4.000 personas asistirán en directo a un espectáculo que cada año destaca por la espectacularidad de los trajes de las candidatas, auténticas obras de arte confeccionadas por un consolidado colectivo de diseñadores que ha convertido el Carnaval en el eje de su actividad creativa.

La calidad de los tejidos, la envergadura de las estructuras, el colorido y la originalidad de las fantasías vuelven a situar esta cita como una de las noches más impactantes del programa carnavalero.

Orden según sorteo

Las aspirantes, que desfilarán según el orden establecido en el sorteo previo, contarán con el respaldo de los patrocinadores que hacen posible cada diseño. La gala estará conducida por destacados artistas del panorama nacional y contará con actuaciones musicales y una cuidada obertura que marcará el arranque del espectáculo.

Ángeles Moreno Santanacon. Diseño de José Julio Armas: «Igual que ¡tú!». Danisa Clinic Stetic S.L. Naima González. Diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán». Fundación Canaria UD Las Palmas. Yaiza Desirée Caracena Almeida. Diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal». Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón. Estrella Jiménez de Bruin. Diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia». Clínicas Doctora Hernández. Evelyn Moreno Quintana. Diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia». Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios. Coraima Martín Sánchez. Diseño de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas». Martinges Propiedades. Naomi Vega Martel. Diseño de Isaac Martínez Vicente: «Infinita». Mundo Patineta y Carroza La Auténtica. Guacimara Guedes Hernández. Diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño». Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L. Norma Ruiz Brito. Diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato». Gael Automoción y Darque Car. Carla Benítez González. Diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia». Capross 2004 S.L. Dayanara Rodríguez Medina. Diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «A mí la guardia!». Autobares y Atracciones de Feria Edrey & Daido. Sarah Lomore. Diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino». Dormitorum y Atlántico Televisión. Yaneli Alonso Perdomo. Diseño de Willy Jorge. Asociación Contra el Cáncer Infantil y Enfermedades Raras «Kilómetros por sonrisas» y Velvet Agency.

La actual reina, Coral Gutiérrez, coronada en 2025, cederá el trono en una noche que volverá a captar la atención de espectadores dentro y fuera del archipiélago, gracias a su retransmisión en directo.

