El Travel News Market de Estocolmo es una de las citas más importantes en el sector turístico sueco y La Gomera estuvo presente

La Gomera impulsa su presencia en el mercado nórdico en el Travel News Market de Estocolmo

La Gomera refuerza su estrategia de promoción en el mercado nórdico mediante una visita profesional al evento Travel News Market Stockholm, que se celebró el pasado jueves en la capital sueca. Esta acción se integra en la estrategia de posicionamiento de la isla como destino sostenible y activo en los países escandinavos, aprovechando esta plataforma que reúne a los principales agentes del sector turístico sueco.

El Travel News Market Stockholm constituye una de las citas más relevantes del calendario turístico en Suecia, congregando a destinos internacionales, aerolíneas, hoteles y agencias de viajes en un formato intensivo de reuniones profesionales, en un intercambio directo entre visitantes y expositores, lo que facilita la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Ampliar la presencia en el mercado sueco

Para la participación de La Gomera en este evento se priorizó el establecimiento de contactos con medios especializados en turismo, con el fin de ampliar la visibilidad del destino en el mercado sueco. Asimismo, se impulsó la promoción de la conectividad existente hacia la isla, destacando los vuelos vía Tenerife Sur y Gran Canaria, así como la conexión marítima entre Los Cristianos y San Sebastián de La Gomera. De igual manera, se dio a conocer la propuesta de valor del destino a los agentes de viajes suecos vinculados a segmentos afines, como el senderismo, el turismo activo, el náutico, el familiar y la gastronomía local.

El mercado sueco presenta un perfil especialmente compatible con la oferta de La Gomera. Se trata de un viajero que prioriza la sostenibilidad, busca experiencias auténticas y muestra un interés notable por los entornos naturales. Este comportamiento, unido a su tendencia a planificar con antelación y a su alto poder adquisitivo, favorece la comercialización de productos turísticos de calidad, alineados con la identidad de la isla.

La Gomera cuenta con una propuesta diferenciada, basada en paisajes naturales singulares, una extensa red de senderos, actividades sostenibles y una gastronomía marcada por la tradición local. La participación en el Travel News Market Stockholm contribuye a reforzar el posicionamiento de la isla como destino orientado hacia el turismo responsable dentro del segmento nórdico, aprovechando la creciente demanda de experiencias auténticas y respetuosas con el entorno por parte del mercado escandinavo.