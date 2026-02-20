Más de 200 locales inspeccionados y 40 denuncias en 2025 por irregularidades armas y explosivos en Las Palmas

La Guardia Civil intensifica el control de armas y explosivos en la provincia de Las Palmas. EFE

La Guardia Civil en Las Palmas ha reforzado durante 2025 las inspecciones sobre la tenencia, comercialización y uso de armas, explosivos y material pirotécnico. En total, los agentes han controlado más de 200 locales dedicados a la venta o manipulación de estos productos, además de supervisar empresas de seguridad privada para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

De forma paralela, se realizan revisiones periódicas de licencias de armas, tanto para comprobar su vigencia como para detectar posibles casos ilegales, y controles específicos sobre la venta de artículos pirotécnicos, con especial atención a bengalas y material de señalización por su elevado riesgo.

Asimismo, el Interventor de Armas ha impartido formación a bomberos, Cruz Roja, policías locales y otros servicios de emergencia en colaboración con la Delegación del Gobierno.

Dispositivo permanente en la Central de Correos

La Guardia Civil mantiene además, junto a Aduanas, un dispositivo permanente en la Central de Correos para interceptar envíos ilegales de armas o componentes. Estas actuaciones se han saldado en 2025 con unas 40 denuncias en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, principalmente por venta sin comunicación previa, licencias caducadas y uso de material no autorizado en espectáculos pirotécnicos.

La especialidad de Intervención de Armas y Explosivos, creada en 1986, cuenta en la provincia con cinco unidades distribuidas estratégicamente para garantizar un servicio cercano y eficaz a la ciudadanía.