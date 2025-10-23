Desvela las luces y sombras de la figura de María con la experta Amparo Alba, catedrática de historia hebrea

Estrena la sección ‘El Gabinete del Curioseante’ sumergiéndose en las claves ocultas del popular Juego de la Oca

Este viernes 24 de octubre a las 22:00 horas ‘Crónicas de San Borondón‘ de la Radio Canaria ofrece uno de sus mosaicos temáticos más variados en la presente temporada, dedicando minutos a separar las luces de las sombras en torno a la figura histórica de María. Para ello contará con la presencia de la catedrática emérita de la Universidad Complutense, Amparo Alba, experta en historia hebrea.

Esta semana el programa estrena nueva sección, El Gabinete del Curioseante, a cargo de Ricardo Martín, quién a través de la curiosidad viajará por el tiempo y el espacio en busca de las mayores rarezas. Esta semana desentrañará las claves ocultas que parecen anidar en el popular ‘Juego de la Oca’.

El popular ‘Juego de la Oca’ podría una antigua guía del Camino de Santiago hecha por la Orden de los Templarios.

Manuel DÍaz Noda analizará la presencia de los cuentos populares en el cine, y la manera en la que su mensaje oculto puede ser visto en la actualidad, mientras que Miguel Ángel Cabral presentará un informe sobre la mítica ciudad de Ebla, situada en el norte de Siria, que los terroristas convirtieron en campo de tiros en Idleb.

Ciudad antigua de Ebla.

El espacio reservará minutos para la nutrida agenda de eventos y actividades vinculadas con la inminente festividad de finados.