Descienden a nueve los heridos ingresados en la UCI y ascienden a 86 las altas hospitalarias por el accidente de Adamuz

La Junta de Andalucía considera que los 42 fallecidos hallados hasta el momento tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) podrían acercarse a la cifra final de víctimas mortales.

Mientras continúan las labores de rescate, el balance sanitario evoluciona de forma positiva, con nueve heridos aún ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un total de 86 personas que ya han recibido el alta hospitalaria.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en los hospitales andaluces permanecen ingresadas 37 personas, de las que 33 son adultos y cuatro menores.

Actualización de la información

La Junta de Andalucía cree que los 42 fallecidos se acercan a la cifra final del accidente de Adamuz. RTVC

En paralelo, grúas de gran tonelaje trabajan en el lugar del siniestro para levantar los vagones accidentados y poder avanzar en la búsqueda de posibles víctimas. Los equipos de rescate ya han recuperado los cuerpos que estaban localizados en el tren Alvia.

Las familias afectadas continúan a la espera de información oficial, en un contexto de gran angustia emocional. La atención psicológica se ha convertido en un apoyo clave, con más de 300 personas atendidas gracias a un amplio dispositivo de voluntariado.

Además, los Reyes han visitado la zona del accidente y a los heridos ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, mostrando su apoyo a las víctimas y a sus familiares.