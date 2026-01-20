Descienden a nueve los heridos ingresados en la UCI y ascienden a 86 las altas hospitalarias por el accidente de Adamuz
La Junta de Andalucía considera que los 42 fallecidos hallados hasta el momento tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) podrían acercarse a la cifra final de víctimas mortales.
La Junta de Andalucía cree que los 42 fallecidos se acercan a la cifra final del accidente de Adamuz
Mientras continúan las labores de rescate, el balance sanitario evoluciona de forma positiva, con nueve heridos aún ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un total de 86 personas que ya han recibido el alta hospitalaria.
Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en los hospitales andaluces permanecen ingresadas 37 personas, de las que 33 son adultos y cuatro menores.
Actualización de la información
En paralelo, grúas de gran tonelaje trabajan en el lugar del siniestro para levantar los vagones accidentados y poder avanzar en la búsqueda de posibles víctimas. Los equipos de rescate ya han recuperado los cuerpos que estaban localizados en el tren Alvia.
Las familias afectadas continúan a la espera de información oficial, en un contexto de gran angustia emocional. La atención psicológica se ha convertido en un apoyo clave, con más de 300 personas atendidas gracias a un amplio dispositivo de voluntariado.
Además, los Reyes han visitado la zona del accidente y a los heridos ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, mostrando su apoyo a las víctimas y a sus familiares.