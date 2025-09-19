Este fin de semana, se ofrecerán una quincena de eventos para todos los públicos, entre los que destacan el Festival Siroco, la Luchada Institucional del Cristo o la procesión y los fuegos de la Octava

La Laguna encara los últimos días de las Fiestas del Cristo 2025. A lo largo de este fin de semana, en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna se podrá disfrutar de una quincena de actos culturales, religiosos y deportivos, con propuestas dirigidas a todas las edades y citas ya emblemáticas muy esperadas en estas fechas.

El concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, ha querido agradecer “el gran apoyo y la excelente acogida que ha tenido la agenda oficial de estos festejos, que arrancó el pasado 4 de septiembre y que nos ha hecho vibrar con grandes actuaciones en directo, jornadas multitudinarias en familia y recorridos procesionales cargados de fe y devoción por las calles del casco histórico”.

Durante este viernes, 19 de septiembre, se desarrollarán dos importantes veladas musicales. A las 20:00 horas, en el Aguere Espacio Cultural, se llevará a cabo el Cristo Rock 2025, en el que tomarán parte King Sapo, Saturna y la Banda sin nombre. Tan sólo una hora más tarde, arrancará la noche de baile ‘Al son del Cristo’, con la implicación de Daniel Calero, Estrellas de Buenavista y más y la Orquesta Sabrosa.

La programación del sábado arrancará bien temprano con dos eventos deportivos de calado como son 25º Trofeo Ciudad de La Laguna de BMX (9:30 horas, en el parque de La Vega) y el XXXIV Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa (10:00 horas, en el Pabellón de Guamasa).

Día canario de Migraciones y feria infantil

Ese mismo día, también a las 10:00 horas, dará comienzo el tercer y último sábado de Feria Infantil, que ofertará a las familias castillos hinchables, talleres, photocalls, personajes animados, sesiones de zumba para los más pequeños de la casa y el show de Magia Borrás sobre el escenario principal del Cristo.

A las 11:30 horas, tendrá lugar otra cita destacada del fin de semana en el Museo IES Cabrera Pinto. Se trata del Día Canario de las Migraciones, una acción de carácter conmemorativo y cultural, impulsada por la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, que pretende visibilizar las experiencias migratorias y promover una convivencia basada en el respeto mutuo y la integración social.

El resto de la agenda se completará con el XVIII Pasacalle de Tunas Universitarias (12:30 horas), la Velada de Boxeo de las Fiestas del Cristo (20:00 horas, en el pabellón municipal ‘Esteban Afonso’) y el II Festival Siroco, a las 21:00 horas, que ofrecerá la actuación estelar de Love of Lesbian en la plaza del Cristo.

Cierre de las Fiestas del Cristo de La Laguna

El domingo 21 será el día de cierre de esta edición de las Fiestas del Cristo, en el que no faltarán eventos como la Luchada Institucional de estos festejos (11:00 horas), el XVIII Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna (12:00 horas, en la plaza de La Catedral) o el espectáculo familiar ‘El canto de la Selva’, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel de Jaubert (17:00 horas).

El gran colofón de esta agenda llegará con la tradicional celebración eucarística y procesión de la Octava del Cristo, a partir de las 20:00 horas, en la que la imagen del crucificado recorrerá el centro de la ciudad hasta retornar a su Santuario para presenciar el habitual espectáculo pirotécnico de clausura de estas Fiestas.