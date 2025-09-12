Fin de semana compuesto por un programa de actos cultural, deportivo, popular y religioso para todos los gustos y públicos

La ciudad de La Laguna continúa celebrando sus fiestas. Una fecha muy señalada tanto para los laguneros, como para los visitantes que acuden a vivir y disfrutar sus actos, enmarcados dentro de propuestas culturales, deportivas, populares y religiosas.

Viernes 12 de septiembre

21.00 HORAS. En la Plaza del Cristo, Concierto al Cristo de La Laguna con Los Cantadores, con la colaboración de Falete, Marilia Monzón y Edwin Rivera.

Sábado 13 de septiembre

08.00 HORAS. En el Estadio Municipal Francisco Peraza La Manzanilla, Echo Hy-Race 2k25. Un evento deportivo rompedor que combina carreras con ejercicios de fuerza y resistencia.

09.00 HORAS. En el Pabellón Municipal Esteban Afonso. Torneo de baloncesto mixto Fiestas del Cristo.

10.00 HORAS. En la Plaza del Cristo. 2º Sábado de Feria Infantil con atracciones hinchables, juegos, diversión, encuentro mágico con tus personajes favoritos y espectáculo familiar ‘Gran Show Komba’, de la compañía Komba Producciones con payasos, canciones y mucha diversión para toda la familia.

11.00 HORAS. En el Camino Largo – Avenida de la Universidad, inauguración de ‘La artesanía en las Fiestas del Cristo’. Muestra de oficios y productos artesanos los días 13 y 14 de septiembre en horario de 11:00 horas a 20:30 horas.

20 HORAS. Desfile de la Pandorga y los Caballitos de fuego desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo.

21.00 HORAS. Noche de las Tradiciones. Reconocimiento a Aberto Mesa Perera (Pancho) y Agustín David Hernández Mesa (Lito), por su imprescindible labor en pro de las fiestas de los pueblos y barrios de La Laguna; y a Tita Rodríguez y Pina Rodríguez de Milán, por su contribución al folklore musical de Canarias. Con las actuaciones de Achamán y la Compañía Pieles con percusión canaria.

A las 00:00 HORAS. Fuegos de la víspera.

Domingo 14 de septiembre

Día Principal. Exaltación de La Cruz. Día del Cristo

07:00 HORAS. Repiques a Gloria en los campanarios de la Santa Iglesia Catedral y resto de templos.

10:00 HORAS. Procesión cívico-militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral, con la asistencia de las primeras autoridades civiles, militares y consulares.

10:45 horas. En la Plaza de la Catedral, Recibimiento de la Representación Oficial de S.M. Don Felipe VI, Rey de España, que ostentará el Excmo. Sr. D. Julio Salom Herreras, Teniente General Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, y entrega por el Sr. Esclavo Mayor del Bastón de plata de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud.

Seguidamente, solemne celebración de la eucaristía y procesión de retorno de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna a su Real Santuario.

19:00 horas. Celebración eucarística en el Atrio del Real Santuario, y a continuación procesión de la venerada imagen por las principales calles de la ciudad.

23:00 horas. Fuegos del Risco.