Se ha iniciado la plantación de 2.800 ejemplares de petunias y Begonias en distintos espacios públicos de La Laguna

La Laguna planta 2.800 flores de temporada en sus plazas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Servicios Municipales, ha puesto en marcha la campaña de plantación de flor de temporada correspondiente al mes de septiembre. “En esta edición, se han plantado 2.800 ejemplares de petunias y begonias en las principales plazas y jardines del municipio, como parte de una planificación anual que también contempla nuevas plantaciones en los meses de enero y mayo”, apunta el concejal responsable, Fran Hernández.

Se planta 3 veces al año

Se trata de una intervención periódica que se realiza tres veces al año con el objetivo de embellecer los espacios públicos y reforzar el cuidado del entorno urbano, especialmente en el centro histórico. Además, durante la Navidad se suman aproximadamente 10.000 flores de pascua, que se distribuyen por todo el municipio con el fin de llegar al mayor número posible de barrios.

Fran Hernández, subraya que “estas intervenciones nos permiten ofrecer una imagen más cuidada de la ciudad y mejorar la experiencia de los vecinos, vecinas y visitantes que pasean por nuestras plazas y zonas emblemáticas. Son pequeños detalles que generan un gran impacto en la calidad del espacio público”.

Localizaciones

Los trabajos se han desarrollado en enclaves representativos como la Plaza de la Concepción, la Plaza de la Catedral o la Plaza del Doctor Olivera, entre otros. La elección de petunias y begonias responde a criterios estéticos y a su buena adaptación al entorno y al clima.

Hernández ha querido agradecer expresamente la labor del personal del servicio de Parques y Jardines “por su compromiso diario y su capacidad para llevar a cabo estas campañas con eficacia, mimo y sensibilidad paisajística. La imagen de nuestra ciudad también se construye desde la jardinería, y es un reflejo del cuidado y la planificación que caracterizan a este equipo”.

Robos o uso indebido de parterres

Lamentablemente, alrededor del 20 % de estas flores y plantas terminan perdiéndose por robos o por el uso indebido de los parterres, lo que limita el resultado del trabajo de embellecimiento realizado y el disfrute colectivo. En los últimos meses, en una acción conjunta de las áreas de Servicios Municipales y de Seguridad Ciudadana, que dirige Badel Albelo, se han incrementado las labores de vigilancia de la Policía Local y se han abierto expedientes sancionadores por estas conductas incívicas. A este respecto, el edil ha recordado que el régimen sancionador vigente establece multas de hasta 540 euros por este tipo de comportamientos.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se hace un llamamiento a la ciudadanía para que cuide y respete estas plantaciones, entendiendo que se trata de un patrimonio común que embellece la ciudad y contribuye al bienestar de todos y todas.