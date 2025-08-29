La Laguna Tenerife 25/26: una equipación inspirada en la historia de la Ciudad

La Laguna Tenerife presentó su nueva equipación, inspirada en el plano más antiguo de la Ciudad, el de Leonardo Torriani

En pleno corazón de Aguere y con el respaldo y cariño de numerosos aficionados, La Laguna Tenerife presentó oficialmente este jueves sus equipaciones Austral Sport para la temporada 25/26.

El acto, celebrado en la misma fachada del Ayuntamiento de La Laguna, en un escenario acondicionado para la ocasión frente a la Plaza del Adelantado, sirvió para desvelar la nueva vestimenta del equipo aurinegro, inspirada esta vez en el histórico plano de Leonardo Torriani, el más antiguo que se conserva de la Ciudad. Simboliza el trazado original de Aguere en un homenaje a la ciudad donde se forjaron sus raíces.

Nueva equipación de La Laguna tenerife para la temporada 25/26, inspirada en en el histórico plano de Leonardo Torriani

Un homenaje a su historia

La nueva piel del equipo canarista es una conexión con el pasado para honrar un legado que contribuyó a la declaración de la Ciudad de los Adelantados como Patrimonio Universal de la Humanidad por parte de la Unesco.

Los elementos y formas de aquel mapa, plasmado en su día, en 1.588, por la pluma del ingeniero y arquitecto italiano, se estampan ahora en la tela de la equipación. Torriani lo hizo originalmente sobre un pergamino color sepia, tras haber utilizado el antiguo sistema de medición a soga para crear el primer dibujo urbanístico de La Laguna. Estos elementos aparecen reflejados en la vestimenta que lucirá el equipo aurinegro la próxima campaña.

Diseño

El club canarista recurre de nuevo a sus colores, el amarillo y el negro, para recrear un plano con un inmenso valor histórico.

El trazado original, un modelo abierto e innovador, el de la primera ciudad no fortificada, que sería posteriormente aplicado a muchos enclaves coloniales allende los mares, como La Habana, Lima o Cartagena de Indias, ha servido ahora de inspiración para el representativo tinerfeño en la élite del baloncesto español y europeo.

Identidad, tradición y cultura se dan la mano en las nuevas equipaciones que el club pondrá próximamente a la venta en su tienda oficial. La entidad tinerfeña desvelará igualmente en las próximas semanas un nuevo equipaje especial para la temporada entrante.

La presentación

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez y el presidente canarista Aniano Cabrera ejercieron de anfitriones en un evento que contó igualmente con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias; y Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife.

Acto de presentación de la nueva equipación de La Laguna Tenerife

A la cita asistieron también representantes de las distintas empresas que lucen en los equipajes oficiales del representativo tinerfeño en la Liga ACB y la Basketball Champions League (BCL).

Acto de presentación de la nueva equipación de La Laguna Tenerife

Fue el caso de Paloma Leis, Directora Territorial de Canarias del Grupo Hospiten; y Sergio Cabrera, representante de CICAR Overcame.

El evento obtuvo la calurosa acogida de la afición canarista, que disfrutó con los videos que desvelaron el nuevo equipaje, lucido además in situ por los jugadores de la primera plantilla Kostas Kostadinov y Héctor Alderete, que ejercieron de modelos.

Una bonita obertura con el pasodoble Islas Canarias, interpretado por el saxofonista Marcos Pérez, y un cierre por todo lo alto, que contó con la actuación del cantante tinerfeño St. Pedro, finalista en el Festival de Benidorm que elegía al representante español para Eurovisión 2024, aderezaron una velada en clave aurinegra para disfrute de la familia canarista.