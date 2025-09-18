La Laguna Tenerife ha desvelado su equipación especial Austral Sport para la temporada 25/26. ‘La Rapadura’ es un equipaje que vestirá en partidos puntuales de ACB y es un homenaje los fondos marinos de Tenerife

En la imagen, los jugadores de la primera plantilla Jaime Fernández y Aaron Doornekamp. Fotografía: CB Canarias

La nueva equipación de La Laguna Tenerife, según el club, «es un tributo al espectacular paisaje submarino que yace bajo el risco de La Quinta, en la costa de Santa Úrsula, una colosal formación basáltica de origen volcánico, que recuerda al órgano de una catedral sumergida. Una escultura natural esculpida durante milenios por lava, agua y tiempo y que representa uno de los múltiples atractivos naturales del Atlántico tinerfeño».

La imagen que ilustra la equipación es una fotografía submarina tomada en 2017 por el reconocido fotógrafo canario Francis Pérez, ganador del World Press Photo 2017 y colaborador habitual de National Geographic.

La instantánea fue capturada a unos 20 metros de profundidad y refleja, según el club canarista » la majestuosidad de ‘La Rapadura’, una disyunción columnar surgida de una erupción volcánica de hace entre 500.000 y un millón de años, formada por el enfriamiento de la colada de lava al llegar al mar, que al solidificarse se contrajo generando esos característicos prismas hexagonales casi perfectos.»

En la imagen, La Rapadura. Fotografía: CB Canarias

Promoción de los fondos marinos de Tenerife

La iniciativa ha contado con el respaldo del Club de Buceo Arcón Canarias y RAID Canarias, que han colaborado con los vídeos submarinos.

La equipación incluye un código QR en la parte inferior izquierda de la camiseta enlazado a la página web oficial de Turismo de Tenerife, donde aparece una completa guía con las distintas zonas de buceo de la Isla, entre ellas, la de ‘La Rapadura’, una joya que La Laguna Tenerife promocionará con orgullo en la ACB.

La equipación especial del primer equipo canarista fue presentada en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

El acto contó con la participación de de Carolina Tabares, vicepresidenta del CB Canarias; en calidad de anfitriona, así como con Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo; y Badel Albelo, primer teniente alcalde y responsable del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna. Fotografía: CB Canarias

La nueva equipación ya está a la venta

La Laguna Tenerife ya ha activado la venta de ‘La Rapadura’, en concreto un adelanto del stock de tienda, con prendas disponibles de la talla ‘S’ en adelante.

La nueva equipación puede adquirirse en la Tienda Online, al precio de 59,95 euros; así como en la Tienda Física, acceso por el hall principal del Santiago Martín, en el horario habitual de atención al público, esto es, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas; y martes y jueves, durante el mes de septiembre, de 17 a 20 horas.

El club canarista activó igualmente un adelanto del stock con las equipaciones aurinegras inspiradas en el plano de Leonardo Torriani, presentadas recientemente, y que suponen un homenaje al trazado original de La Laguna, diseñado allá por 1.588.

Según asegura el club en su página web, en los próximos días podrán adquirirse cualquier de las tres equipaciones en el resto de tallas.