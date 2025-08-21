La Laguna Tenerife realiza los reconocimientos médicos

El equipo aurinegro se adelanta a realizar los reconocimientos médicos de sus jugadores seis semanas antes del comienzo de la temporada con la Supercopa de Málaga

Cuatro jugadores de La Laguna Tenerife, Tim Abromaitis, Joan Sastre, Wesley Van Beck y Héctor Alderete, pasaron este jueves los reconocimientos médicos con los que se inaugura la pretemporada aurinegra.

Pruebas médicas de los jugadores de La Laguna Tenerife/ Imagen: La Laguna Tenerife.

Entre este viernes y el próximo lunes, otros componentes como Marcelinho Huertas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp, Kostas Kostadinov y Fran Guerra harán lo propio.

El 25 de septiembre comienzan las primeras sesiones de trabajo individual

Por su parte, el uruguayo Bruno Fitipaldo y el argentino Dylan Bordón no llegarán a la isla hasta la finalización de la Copa América que se disputa entre el 22 y el 31 de agosto en Nicaragua.

Reconocimiento médico de los jugadores de La Laguna Tenerife/ Imagen: La Laguna Tenerife.

Igualmente, el georgiano Gio Shermadini y el lituano Rokas Giedraitis se incorporarán a la dinámica de Txus Vidorreta una vez finalice su participación el Europeo que comienza el próximo miércoles 27 de agosto.

De forma paralela a la realización de las pruebas médicas, los jugadores realizarán las primeras sesiones de trabajo individual y será el lunes 25 cuando tenga lugar el primer entrenamiento en grupo del curso.

Seis semanas antes de que comience la Supercopa de Málaga

El equipo trabajará un total de seis semanas antes de la gran cita inaugural de la temporada, la Supercopa de Málaga (27 y 28 de septiembre) y con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles se han fijado cinco encuentros amistosos.

El primer test será el domingo 7 de septiembre ante el Casademont Zaragoza en Navarra y tras esto, el grupo viajará a Girona para medirse al Joventut Badalona (11 de septiembre).

Reconocimiento médico de los jugadores de La Laguna Tenerife/ Imagen: La Laguna Tenerife.

La gira peninsular acabará con un choque ante el Morabanc Andorra y a continuación tendrá lugar un doble enfrentamiento ante el Dreamland Gran Canaria los días 18 y 21 de septiembre.