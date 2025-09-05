La Laguna Tenerife va a tener que superar al Real Madrid si quiere alcanzar la final de la Supercopa ACB

Real Madrid-Tenerife y Unicaja-Valencia, semifinales de la Supercopa ACB

El Real Madrid se enfrentará a La Laguna Tenerife y el Unicaja al Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa ACB 2025, que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.

Horarios de las semis y la final

El sábado 27 tendrán lugar las citadas semifinales, abriendo con el cruce entre Unicaja y Valencia Basket a las 18.00 horas, mientras que el Real Madrid se cita con La Laguna Tenerife en el segundo turno, a las 21.00 horas. La final se juega el domingo 28 a las 19.00 horas.

El Unicaja, como vigente campeón de Copa del Rey, de la edición de la Supercopa 2024 y anfitrión del torneo, partió en el sorteo de emparejamientos de este viernes como cabeza de serie en el bombo uno junto al Real Madrid, campeón de la Liga ACB y finalista de la edición anterior.

Historial de los encuentros

Hay varios precedentes de estas eliminatorias. Unicaja y Valencia Basket se enfrentaron una vez en las semifinales de la Supercopa de Gran Canaria 2017 con triunfo taronja por 83-78.

Por otro lado, el Real Madrid ha ganado a La Laguna Tenerife las dos veces que se han cruzado en dos años consecutivos en semifinales, en 2020 y 2021, las dos en el pabellón Santiago Martín de Tenerife (79-92 y 70-72).