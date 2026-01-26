La Laguna Tenerife vs Baskonia | J18 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Baskonia. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 1 de febrero. Partido correspondiente a la J18 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Baskonia se enfrentan este domingo 1 de febrero a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Baskonia | J18 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es 5º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 17 en su visita al Barcelona. Por su parte, el equipo vitoriano llega al encuentro tras ganar al Joventut Badalona en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Baskonia

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Baskonia ocupa la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Baskonia

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado tres de ellos.

