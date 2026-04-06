La Laguna Tenerife vs Bàsquet Girona | J26 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Bàsquet Girona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 11 de abril. Partido correspondiente a la J26 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Bàsquet Girona se enfrentan este sábado 11 de abril, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Bàsquet Girona | J26 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 10º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 25 en su visita al Força Lleida. Por su parte, el equipo gerundense llega al encuentro tras ganar al Coviran Granada en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Bàsquet Girona

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Bàsquet Girona ocupa la décima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Bàsquet Girona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado los cinco.

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