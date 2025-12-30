Un triple de Marcelinho Huertas, a 14 segundos para el final y con empate a 73 puntos, fue determinante en el triunfo de La Laguna Tenerife este martes frente al Covirán Granada (80-75)

Un triple de Marcelinho Huertas, a 14 segundos para el final y con empate a 73 puntos, fue determinante en el triunfo de La Laguna Tenerife este martes frente al Covirán Granada (80-75), en un duelo muy igualado, intenso y que llegó a los últimos segundos con igualdad en el marcador.

La experiencia de un líder y la sangre fría de uno de los jugadores que no se caracteriza por tirar de tres puntos quedaron reflejadas en que Huertas no lo pensó y, tras pasar el medio cambio, aprovechó un bloqueo, lo intentó y no falló.

Pero el Tenerife sufrió más de lo previsto ante un Granada muy acertado, intenso en defensa y que le puso las cosas muy complicadas a un conjunto tinerfeño que dio muchas facilidades a un adversario que las aprovechó.

Pese al buen inicio de los tinerfeños, el Covirán Granada sorprendió al conjunto de Txus Vidorreta. Tres triples consecutivos de Howard le dieron la vuelta, no sólo al marcador, sino al dominio del partido (10-13, min.7).

Ventaja de hasta ocho puntos del Granada

El conjunto granadino le había tomado la medida al choque, aprovechándose también de la falta de acierto de los locales que buscaban dominar el choque a base de tiro exterior, pero en esta ocasión no les acompañó y el Granada llegó a alcanzar una ventaja de hasta ocho puntos (16-26) en el inicio del segundo cuarto.

La reacción local llegó con un triple de Doornekamp (21-26) y luego con otro de Huertas (26-29, min.14). A partir de ese momento, intercambios de canastas hasta llegar al tiempo de descanso con un triple final de Tim Abromaitis y colocar el empate a 38.

No se encogió el Covirán Granada y salió dispuesto a todo. Triple de Thomas (38-41) y otro de Pérez (39-44) para asustar al Tenerife. No lo consiguió principalmente porque los locales reaccionaron con acierto, primero con un triple de Fitipaldo (41-44) y luego acciones de Abromaitis para poner de nuevo el empate (48-48, min.25).

El triple decisivo

Aquí nadie cedía y se llegó al último cuarto con la misma igualdad (61-60). Bozic, en este último cuarto, se convertiría en la referencia ofensiva visitante. Aumentó las personales de sus defensores y no falló en el tiro libre. La respuesta del Tenerife fue clara y también acertada. Fallaba en defensa, pero respondía en ataque hasta llegar a los últimos instantes con máxima igualdad en el marcador (73-73) a 1.29 segundos para el final.

Falló el siguiente ataque Huertas, Thomas hizo pasos en la posterior acción y llegó el triple del brasileño para decidir. Al final los dos equipos no fallaron en los tiros libres y Howard, en un intento de que le hicieran falta, lanzó desde medio campo y falló, con lo que el partido quedaría con el 80-75 definitivo

Recuperar sensaciones

El conjunto dirigido por Txus Vidorreta registró una inesperada derrota el pasado domingo frente al Dreamland Gran Canaria en el histórico derbi canario (70-71), un jarro de agua fría para la plantilla aurinegra tras un buen inicio de temporada en la liga nacional.

El bajo acierto en la línea de tres (un pobre 19 %) y las 15 pérdidas de balón demostraron que el equipo tinerfeño no se encontraba en su mejor día. Shermadini fue el mejor del equipo en la derrota, con 14 puntos y 5 rebotes.

EFE/Miguel Ángel Molina

Por su parte, el Coviran Granada viene de caer frente al UCAM Murcia, segundo clasificado, por siete puntos en casa. El exjugador de La Laguna Tenerife, el portugués Lluis Costa, fue uno de los principales anotadores del equipo con 15 puntos.

Por otro lado, Luka Bozic y Matt Thomas son los dos jugadores a seguir en la plantilla granadina, con medias de 14,9 y 14,4 puntos respectivamente. El ala-pívot croata también aporta 6,5 rebotes por partido y promedia 20,7 de valoración, siendo el segundo mejor jugador de la liga nacional en este apartado.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

El equipo canario ha ganado los últimos cinco enfrentamientos contra el equipo andaluz, un registro positivo y una buena racha que espera mantener en el próximo partido.