La Laguna Tenerife vs Força Lleida | J15 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
La Laguna Tenerife vs Força Lleida. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 10 de enero. Partido correspondiente a la J15 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Força Lleida se enfrentan este sábado 10 de enero a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Força Lleida | J15 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 5ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 15º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 14 contra el Joventut Badalona. Por su parte, el equipo leridano llega al encuentro tras perder ante Basket Zaragoza en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Força Lleida

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en quinta posición. En cambio, el Força Lleida ocupa la decimoquinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Força Lleida

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado los cuatro últimos partidos.

