La Laguna Tenerife vs Tofas Bursa | J4 Basketball Champions League

El equipo tinerfeño buscará continuar su racha ganadora frente al conjunto turco

La Laguna Tenerife se enfrenta este martes, a las 20:00 (hora canaria), al Tofas Bursa en el Pabellón Santiago Martín, en un partido que corresponde a la jornada 4 del grupo D de la Basketball Champions League.

El conjunto aurinegro se mantiene invicto en la competencia europea con un balance de 3-0 y busca prolongar en casa esta racha ganadora en un inicio de temporada casi perfecto, donde la derrota frente al Baskonia ha sido el único tropiezo del curso 2025/26.

Duelo entre los primeros de grupo

El equipo tinerfeño llega al partido tras la victoria frente al San Pablo Burgos (101-97), un enfrentamiento más ajustado de lo esperado donde una exhibición del veterano base Marcelinho Huertas con 37 de valoración decantó la balanza.

El brasileño, que también recibió el premio MVP de la jornada ACB, sigue demostrando su nivel de élite europea a sus 42 años de edad, con su manera de leer cada encuentro y repartir el juego en una de las pizarras más diferenciales del baloncesto europeo.

La plantilla de Txus Vidorreta sigue demostrando su buen estado de forma. A pesar de su veteranía, la inteligencia dentro del parqué y un sistema totalmente compensado entre ataque y defensa solo le han jugado una mala pasada en el choque frente al Baskonia, tras un terrible tercer cuarto.

Además del base sudamericano, el pívot Giorgi Shermadini mantiene un excelente nivel tras ser elegido MVP del mes de octubre en la Liga Endesa, y jugadores como el canadiense Aaron Doornekamp, el lituano Rokas Giedraitis —incorporación de esta temporada— o el uruguayo Bruno Fitipaldo continúan registrando buenos números partido a partido.

Por otro lado, en la plantilla del equipo turco, que presenta un balance de 2-1 y ocupa la segunda posición del grupo D, el nombre más destacado es el del pívot lituano Marek Blazevic, quien promedia 20 puntos y 7,7 rebotes en los tres partidos disputados de la competición europea.

El rival del conjunto tinerfeño para esta jornada se encuentra en la séptima posición de la liga turca, a mitad de tabla, con un balance de cuatro victorias y tres derrotas. Otros nombres a destacar son el mexicano Alex Pérez, que promedia 11,3 puntos, y el alero turco, con un sorprendente promedio de ocho asistencias por partido.

Últimos resultados entre ambos equipos

El conjunto aurinegro ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra el equipo turco, el último de ellos esta temporada, con una victoria abultada por 17 puntos de diferencia (64-81) que los posicionó como líderes en solitario del grupo D.