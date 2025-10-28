Consulta el horario del encuentro entre Tofas Bursa y La Laguna Tenerife correspondiente a la jornada 3 de la Basketball Champions League que se disputa este martes en el Tofas Spor Salonu turco

El base del La Laguna Tenerife Bruno Fitipaldo ante el base del Unicaja Kendrick Perry, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto. Imagen EFE/ Ramón de la Rocha

La Laguna Tenerife viaja a tierras turcas para medirse con el Tofas Bursa turco, el único equipo del Grupo D que permanece invicto junto con los aurinegros. Será el sexto cruce entre los tinerfeños y los turcos, que ya se enfrentaron en sendos play off de cuartos de final de la Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife prepara el encuentro ante el Tofas Bursa en Turquía. Imagen CB Canarias.

Cita entre conocidos

El encuentro en el Tofas Spor Salonu citará a los dos equipos con mejor porcentaje en tiros de campo. A los de Vidorreta, que viajan sin Wesley Van Beck, les espera un conjunto muy sólido con cinco estadounidenses, alguno de ellos con experiencia en la NBA como Maxwell Lewis. El ex del Granca Joe Thomasson, o nombres propios como Blazevic, el segundo jugador más valiosos de la liga turca e internacional con Lituania, o la potencia de Lyn Kidd e Isaiah Whaley serán el objetivo a batir de los laguneros.

Alineaciones

Resultados

Clasificación