Para disfrutar esta luna, habrá que buscar un cielo despejado, pues ya se prevén nubes para esta noche

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

El cielo regalará esta noche de domingo un espectáculo singular. Un eclipse lunar total en la última luna llena del verano. Sin embargo, en Canarias, sólo se podrá disfrutar de una parte de este fenómeno.

Imagen archivo RTVC.

‘Luna de Sangre’

A diferencia del resto de España, en Canarias (al igual que en Galicia) no se podrá disfrutar de toda la magnitud de este evento. Eso sí, se podrá observar la parte final de este fenómeno que va a teñir de rojo la luna.

Se trata de la llamada ‘Luna de Sangre’ que aparecerá en el horizonte de Tenerife a partir de las 20.20 horas de la tarde, todavía teñida por el eclipse. Será hacia las 10 de la noche cuando salga definitivamente de la penumbra.

Cielo despejado

Para disfrutar un eclipse, habrá que buscar un cielo despejado, pues ya se prevén nubes para esta noche que podrían dificultar su observación.

Una oportunidad única para disfrutar y capturar el momento en el que la luna se despide del verano de esta manera tan especial.