La ausencia de incidentes ha sido otro de los aspectos destacados en una jornada de ambiente festivo como es La Noche en Blanco

Imagen cedida Ayto. La Laguna.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, realizaron en la media tarde de este sábado un primer balance del tramo diurno de La Noche en Blanco 2025. Una jornada que marca el comienzo de la campaña navideña en el municipio. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Luis Yeray Gutiérrez ha subrayado el dato aportado por la asociación La Laguna Zona Comercial, de que el volumen de ventas en los establecimientos del caso de la ciudad se ha incrementado hasta un 20% respecto a una jornada comercial habitual en estas fechas.

“Este es un dato que debemos destacar, porque nos confirma el acierto del importante esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para dinamizar nuestra ciudad y su impulso al sector comercial”, ha señalado Luis Yeray Gutiérrez.

Ausencia de incidentes

Por su parte, Estefanía Díaz ha asegurado que «hemos generado diferentes espacios, no solo en el casco histórico sino también en otros puntos más tranquilos como en la plaza Secundino Delgado«.

La ausencia de incidentes ha sido otro de los aspectos destacados en una jornada de ambiente festivo de carácter multitudinario.

Actividades de carácter familiar

En este tramo horario las actividades de carácter más familiar, comunitarias y deportivas dan paso a actuaciones escénicas y el grueso de la oferta musical del programa.

Los conciertos se distribuyeron en horario vespertino y nocturno en distintos espacios. Los Sabandeños, en el Teatro Leal. El Orfeón La Paz acogió sucesivamente las actuaciones de su Orquesta de Pulso y Púa, la Rondalla Real Hespérides y la tuna de la Facultad de Económicas y Empresariales de la ULL. En la plaza del Adelantado actuaron Eumir Alcántara Torres y Luis Cuán & L.C. Proyecto.

Plaza del Cristo

Con todo, en el escenario de la plaza del Cristo tuvo lugar las actuaciones musicales más esperadas. Todo ello, con la presencia de Fran Baraja, Muchachito Bombo Infierno y el mítico grupo Seguridad Social, que actuó hasta pasada la medianoche.

La música se prolongó hasta la madrugada en el escenario habilitado en la plaza Víctor Zurita del Cuadrilátero.