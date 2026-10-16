El Bosque de Los Tilos, Llano del Jable y Nogales en La Palma forman parte de las localizaciones utilizadas para construir cinematográficamente el universo de Orïsha

La Palma entra en el universo Orïsha, con el mundo de fantasía de ‘Hijos de sangre y hueso’. Imagen cedida Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma pone en valor la participación de la isla en Children of Blood and Bone, conocida en España como ‘Hijos de sangre y hueso’, una de las próximas grandes producciones cinematográficas de Paramount Pictures. La publicación del tráiler oficial y de los primeros materiales promocionales permite comenzar a reconocer algunos de los paisajes palmeros utilizados durante el rodaje.

El Bosque de Los Tilos, Llano del Jable y Nogales forman parte de las localizaciones utilizadas para construir cinematográficamente el universo de Orïsha. La combinación de laurisilva, costa y paisaje volcánico vuelve a mostrar la diversidad de escenarios que ofrece La Palma en distancias reducidas.

Según detalla un comunicado de prensa, La Palma Film Commission, gestionada por Sodepal y financiada desde la Consejería de Turismo, acompañó a la producción durante su paso por la isla dentro de su labor de apoyo a los rodajes y promoción de La Palma como territorio audiovisual.

Estreno el próximo 15 de enero de 2027

La película, dirigida por Gina Prince-Bythewood y basada en la novela de Tomi Adeyemi, tiene previsto su estreno en cines el próximo 15 de enero de 2027. La historia se desarrolla en el universo fantástico de Orïsha y sigue a una joven que emprende una misión para recuperar la magia que fue arrebatada a su pueblo. El reparto está encabezado por Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg y Tosin Cole, junto a intérpretes como Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba y la reconocida Viola Davis, actriz que forma parte del reducido grupo de artistas con estatus EGOT, tras haber obtenido premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que “que una producción de esta dimensión haya encontrado en La Palma parte de los escenarios necesarios para construir su universo visual vuelve a demostrar el potencial audiovisual de la isla. Pero lo relevante no es únicamente que nuestros paisajes lleguen a la gran pantalla; también lo es que estos rodajes generen actividad, experiencia y nuevas oportunidades para profesionales y empresas del territorio”.

Los servicios de producción en España corrieron a cargo de Buttercup Films, con Manel Gaspar como Location Manager, repitiendo en La Palma tras el rodaje de Cielo de Medianoche (The Midnight Sky, 2020), dirigida y protagonizada por George Clooney.

Vinculación con el tejido audiovisual de La Palma

La producción contó además con profesionales y empresas vinculados al tejido audiovisual insular, entre ellos David Bienes Paz, de la productora palmera Enróllate Films, en las primeras fases del scouting; Yoel García Morera, como Assistant Location Manager; y Belén Hernández Miranda y Jéssica Díaz, al frente de los equipos desplegados para la preparación de las localizaciones con trabajadores de la isla.

Esta participación se suma a la experiencia acumulada por profesionales y empresas de La Palma en producciones internacionales como la serie La Palma, The Witcher, Cielo de Medianoche y otros proyectos de gran formato, reforzando el conocimiento del territorio, la especialización y las oportunidades para el sector audiovisual insular.

Oportunidad para el sector audiovisual

La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señala que “cada gran producción supone una oportunidad para que nuestro sector gane experiencia y nuevas relaciones profesionales. La participación de empresas y profesionales de La Palma fortalece nuestra capacidad para atender producciones cada vez más exigentes y permite seguir aumentando las oportunidades de contratación y actividad para el tejido audiovisual insular”.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, subraya que “el cine permite mostrar nuestros paisajes a públicos que quizá todavía no conocen La Palma e integrarlos dentro de historias con una gran capacidad de difusión. Que espacios tan diferentes como Los Tilos, Llano del Jable y Nogales formen parte de una producción internacional de este alcance refuerza la imagen exterior de la isla y su capacidad para inspirar”.

Con el estreno previsto para el 15 de enero de 2027 y nuevos contenidos promocionales previstos durante los próximos meses, La Palma vuelve a estar vinculada a una producción internacional de gran alcance, reforzando su posicionamiento como destino de rodajes y poniendo en valor tanto sus localizaciones como la experiencia de los profesionales y empresas vinculados al sector audiovisual insular.