Los cuatro grandes telescopios formarán parte de la futura red de CTAO-Norte, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma

Un consorcio científico conformado por once países inauguró este jueves en el observatorio del Roque de lo Muchachos, en La Palma, los cuatro grandes telescopios que formarán parte de la futura red Cherenkov, diseñados para estudiar algunos de los fenómenos más extremos y energéticos del Universo. EFE/ Luis G. Morera

La colaboración LST del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) ha inaugurado este viernes los cuatro grandes telescopios que formarán parte de la futura red de CTAO-Norte, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, para el estudio de algunos de los fenómenos más extremos y energéticos del Universo.

La cita visibiliza «un nuevo hito» en la astrofísica que se desarrolla en el archipiélago. Se cuenta, de este modo, con el mayor y más potente observatorio de astronomía de rayos gamma del mundo tras la finalización de la construcción de los Large-Sized Telescopes (LST) previstos para este emplazamiento.

En declaraciones a los medios, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, se ha mostrado orgulloso de la celebración de un acto «especial» que da la bienvenida a unos telescopios «distintos» que «estudiarán el Universo más energético».

Delegaciones de once países

Ha agradecido a las instituciones canarias y a la sociedad de las islas por el «apoyo» mostrado hacia el proyecto, así como a la comunidad científica internacional, presente en el acto a través de delegaciones de once países distintos. También se destaca la presencia del premio Nobel Takaaki Kajita. «Esto indica el apoyo que existe hacia al Observatorio del Roque de los Muchachos, a la isla de La Palma, a la astrofísica que podemos hacer aquí», ha señalado.

Martínez Pillet ha advertido que el Gran Telescopio de Canarias, el más grande del mundo para las observaciones infrarrojas, también va a colaborar «estrechamente» con los grandes telescopios Cherenkov, cuya construcción habrían supuesto un «reto» y que, gracias a sus particularidades ópticas, no precisan de cúpula y cuentan con un movimiento rápido. «Con ello, vamos a poder atender la llamada de otro tipo de Observatorios, que nos avisen de una explosión y debe ser observada con rápidez para poder analizarse», ha detallado.

Los cuatro telescopios Cherenkov

Si bien los cuatro telescopios Cherenkov pueden trabajar separados, la idea es que operen conjuntamente. Asimismo, al tener cuatro operativos, facilita responder a su principal cometido: distinguir de dónde vienen esas partículas energéticas, es decir, dónde ha ocurrido esa explosión. «Ahora sabemos que las partículas energéticas son fenómenos astrofísicos y lo que hay que hacer es conseguir saber, más o menos, dónde está ese objeto astrofísico, Luego, el Gran Telescopio de Canarias lo observará en otro rango del espectro y puede analizar otras características», ha puntualizado.

Según ha calculado el director del IAC, cada telescopio de los inaugurados este jueves en el Observatorio del Roque de los Muchachos habría contado con una financiación de entre los 25 y 30 millones de euros. Una financiación que hoy se ve materializada en los cuatro telescopios más grandes del Observatorio, y a la que se sumarán nueve más, en construcción, en el Observatorio del Teide (Tenerife).

«Si la explosión es muy energética, no necesitarás un telescopio muy grande. Sin embargo, estos, los de La Palma, nos van a dar aquellas explosiones de energías medias bajas, que, sin embargo, no son tan comunes», ha deslizado Martínez Pillet como curiosidad.

Telescopios LST

Los LST constituyen uno de los tres tipos de telescopios que integrarán el CTAO y están diseñados para detectar los rayos gamma de menor energía. Para ello, aprovechan un fenómeno que se produce cuando estos rayos llegan a la atmósfera terrestre: generan una tenue luz, conocida como luz Cherenkov. Los grandes espejos de los LST permiten recoger esa señal y convertirla en información sobre los objetos y fenómenos que la han generado.

El primero de los cuatro telescopios, el LST-1, fue inaugurado en 2018 y desde entonces ha estado en fase de puesta a punto y pruebas científicas. Ahora, con la incorporación de los otros tres telescopios, queda completado el subconjunto de LST de CTAO-Norte. En los próximos años, estos telescopios se integrarán con los Medium-Sized Telescopes (MST) previstos para La Palma, que ampliarán las capacidades de la futura red.