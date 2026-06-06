La instalación experimental en Puerto Naos ha logrado disminuir la concentración de gases en un radio de 50 metros y podría extenderse a otros puntos de la zona

Las administraciones y equipos científicos que trabajan en la recuperación de Puerto Naos han puesto en marcha un sistema pionero de despresurización del terreno para reducir las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) acumuladas en la zona tras la erupción volcánica.

La actuación se desarrolla en un edificio utilizado como prueba piloto, donde se han instalado estructuras conectadas a sistemas mecánicos que extraen el gas del subsuelo y lo evacúan al exterior.

El proyecto se diseñó por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y constituye la primera solución que los técnicos consideran potencialmente definitiva para este problema.

La Palma prueba un sistema pionero para reducir el CO₂ en Puerto Naos. RTVC

CO₂ reducido en un radio de 50 metros

Además, según los responsables del proyecto, la instalación ha permitido reducir los niveles de CO₂ en un radio aproximado de 50 metros.

La previsión es replicar el sistema en otros tres puntos estratégicos de Puerto Naos para alcanzar niveles de seguridad seguros, complementando otras medidas como la red de sensores de monitorización continua y los sistemas de ventilación.