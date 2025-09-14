Santa Cruz de La Palma tiene en este tipo de visitantes de cruceros, una de sus principales fuentes de ingreso en la temporada invernal

Informa. Javier Sánchez / Braulio Carmona

El inicio de la temporada de cruceros ha empezado en la provincia occidental con tranquilidad. Durante el mes de septiembre las llegadas se escalonan en esta segunda quincena y será en octubre cuando el ritmo se acelere.

Temporada invernal

Santa Cruz de La Palma tiene en este tipo de visitantes, una de sus principales fuentes de ingreso en la temporada invernal.

Un total de 235 cruceros harán escala hasta junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de La Palma. Miles de visitantes recorrerán sus empedradas calles durante los próximos meses cambiando su habitual tranquilidad, por el bullicio de aquellos que buscan nuevos recuerdos.

Capital palmera

Desde hace más de una década este tipo de turismo se ha asentado en la isla y se dibuja como fundamental para la economía de la capital palmera. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto a otros puntos de la isla con excursiones previstas.



El sector hostelero es el más beneficiado por este tipo de turismo, pero también se abre otro tipo de negocios por la competitividad de los precios locales.