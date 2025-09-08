La Palma tendría la sede principal administrativa en esta nueva propuesta

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, confirmó este lunes que las islas de La Palma y Tenerife han cerrado una propuesta conjunta para acoger el futuro Centro Vulcanológico Nacional (CVN), en la que La Palma será la sede principal administrativa, y Tenerife contará con una subsede asociada a Involcan.

La Palma apuesta por una sede compartida con Tenerife para el futuro Centro Vulcanológico / Archivo RTVC

La propuesta se incluye en el proceso abierto por el Gobierno de España el pasado 2 de septiembre para la descentralización de organismos estatales, en este caso el Centro Vulcanológico Nacional, al que puede optar cualquier territorio de España en base a unas condiciones marcadas.

Canarias como centro de estudio

La candidatura, explicó Rodríguez, busca evitar duplicidades y apoyarse en la experiencia ya acumulada en la investigación, “con el planteamiento de que la sede administrativa esté en nuestra isla y que la subsede aproveche el trabajo desarrollado por Involcán en Tenerife, justo lo contrario de lo que ocurre con el Instituto de Astrofísica de Canarias”.

“No se entendería que el centro de estudio de volcanes se destinara a otro lugar que no fuera Canarias, tanto por lo ocurrido en La Palma como por lo que sucede en el Teide”, afirmó Sergio Rodríguez, tras recordar que ambas instituciones llevan meses trabajando en un convenio que refuerza las opciones de Canarias en esta concurrencia estatal.

El convenio contempla la colaboración del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y del propio Involcán, ambos dependientes del Cabildo de Tenerife, junto al conocimiento científico generado en La Palma.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, que ya había señalado en los decretos de reconstrucción un terreno en El Paso, adquirido por el ayuntamiento, como emplazamiento para el centro.