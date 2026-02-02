Canarias encadena tres años consecutivos de aumento del abandono escolar temprano, que en 2025 se sitúa en el 15,9%, según la Plataforma 5 %

La Plataforma 5% para Educación ha emplazado al Gobierno de Canarias a tomarse en serio el abandono escolar temprano del archipiélago, al advertir de que su repunte compromete el futuro de los jóvenes canarios.

Según los datos oficiales publicados recientemente, Canarias encadena tres años consecutivos de aumento del abandono escolar temprano, que en 2025 se sitúa en el 15,9%, ha indicado en un comunicado este lunes la plataforma.

Esta cifra amplía la brecha con la media estatal, que continúa descendiendo y alcanza el 12,8%, marcando la mayor distancia de la última década entre Canarias y el conjunto del Estado, agrega.

La plataforma recuerda que en 2022 Canarias había logrado reducir el abandono escolar temprano hasta el 11,7%, la cifra más baja de las últimas décadas.

Generaciones de canarios

Sin embargo, desde entonces el indicador no ha dejado de crecer, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de políticas estructurales eficaces y sostenidas en el tiempo.

Desde la Plataforma 5% para Educación se subraya que el abandono escolar temprano no es un dato neutro, ya que refleja que generaciones de canarios abandonan el sistema educativo sin alcanzar los niveles formativos que sí logran sus coetáneos en otras comunidades.

Esta desigualdad educativa, señalan, se traduce en menores oportunidades laborales, mayor precariedad, menor capacidad de participación social y una reducción clara de sus posibilidades vitales.

La organización sostiene que esta situación no es inevitable ni responde a causas culturales o sociales inmutables, sino que es fundamentalmente consecuencia de decisiones políticas y presupuestarias.

Ley Canaria de Educación

En este sentido, denuncia que Canarias continúa incumpliendo de forma sistemática la Ley Canaria de Educación, que establece la obligación de destinar al menos el 5% del PIB a educación.

Para revertir esta realidad, la plataforma considera imprescindible voluntad política y cumplir la ley, lo que requeriría incrementar el presupuesto educativo en al menos 600 millones de euros.

Entre las medidas necesarias, cita la reducción efectiva del abandono escolar temprano, la universalización de la educación infantil temprana, el refuerzo de las plantillas docentes y la mejora de sus condiciones laborales, así como una atención adecuada a la diversidad y la compensación de las desigualdades de origen.

Asimismo, la Plataforma 5% para Educación reclama fortalecer la oferta pública de Formación Profesional, mejorar de forma específica la FP Básica como herramienta clave de prevención del abandono, supervisar la calidad de la FP en modalidad en línea y cuidar la implantación de la FP dual para garantizar su valor formativo y evitar su degradación.