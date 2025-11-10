Las autoridades locales siguen buscando el posible origen de estos vertidos

La playa de El Reducto, en Arrecife, continúa con bandera roja debido a la contaminación detectada en sus aguas. Este lunes, las máquinas y palas volvieron a remover la arena de la zona en busca del origen de los vertidos que mantienen clausurado el baño desde hace varios días.

El gerente del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote, Domingo Cejas, informó de que los análisis recientes ofrecen pistas sobre el posible origen del problema. El procedimiento es minucioso, ya que antes de intervenir es necesario determinar con exactitud el punto de fuga.

Inspección y pruebas para saber el origen

El origen podría encontrarse en un tramo distinto de la antigua red de saneamiento, que presenta un estado de deterioro tras décadas de uso. Durante los trabajos se descubrieron viejos pozos adoquinados y sin tapa, ocultos bajo el paseo marítimo.

“De las cinco catas realizadas, una de ellas presenta un índice que no debería aparecer. Hoy hemos abierto una zanja más grande, de unos 20 metros, para tomar nuevas muestras y seguir analizando la situación”, explicó el gerente.

Gracias a este hallazgo, los técnicos han podido introducir un robot de inspección para examinar el interior del colector principal y comprobar si existen roturas o taponamientos.

La playa de El Reducto sigue cerrada por vertidos / Archivo RTVC

“Acabamos de descubrir lo que llamamos los pozos que estaban adoquinados, no habían dejado la tapa, hoy la acaban de descubrir», añade Cejas. El origen no se descarta que este relacionado con las obras realizadas hace un año en el paseo marítimo.

Mientras tanto, la bandera roja se mantiene y se recomienda a los bañistas abstenerse de acceder al mar hasta que se confirme que el agua vuelve a ser segura.