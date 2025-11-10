El programa de igualdad aborda la polémica sobre la oferta de muñecas sexuales en Shein con una experta en violencia simbólica que promueve la pederastia

Además, volverá a entrar en el debate del aborto en nuestro país

Imagen de las protestas contra Shein en las calles parisinas.

El espacio de Igualdad ‘Ídolos de Tara‘ de la Radio Canaria regresa este martes 11 de noviembre a partir de las 18:30 horas para poner perspectiva feminista a la actualidad de la semana. Lo hará, entre otros asuntos, para abordar la polémica que se ha generado después de que en Francia, la Fiscalía haya actuado contra la plataforma online de compras de bajo coste, Shein, tras descubrirse una oferta de muñecas sexuales con imagen de niña que se vendían en su web.

El programa analizará con una experta sexóloga la violencia simbólica existente en productos de este tipo, que acaban promoviendo la cultura de la pederastia.

El Gobierno francés ha decidido no suspender por el momento el acceso a la plataforma oriental de comercio, que precisamente estos días ha abierto su primera tienda física en París.

Además, el programa dedicará esta semana parte de su tiempo a abordar la vuelta al debate público y político del aborto en nuestro país. Lo hará con el testimonio de una mujer que tuvo que acudir a una clínica privada para interrumpir su embarazo en 2019.