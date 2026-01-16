ES NOTICIA

La Policía Nacional detiene a 162 ultras por violencia en el fútbol en la primera vuelta de la temporada

Las detenciones de la Policía Nacional se enmarcan en 15 operaciones en toda España y han permitido frenar numerosos enfrentamientos entre grupos de ultras de fútbol

La Policía Nacional ha detenido a 162 personas vinculadas a la violencia en el fútbol durante la primera mitad de la temporada 2025-2026. Los arrestos se han producido en el marco de 15 operaciones desarrolladas por las Brigadas Provinciales y Locales de Información, coordinadas por la Comisaría General de Información, y dirigidas contra grupos ultras implicados en incidentes violentos.

La mayoría de los detenidos están acusados de delitos como riña tumultuaria, desórdenes públicos, lesiones y pertenencia a grupo criminal, ya que muchos de estos colectivos actúan de forma organizada y premeditada. El perfil predominante corresponde a varones de entre 18 y 40 años, con antecedentes relacionados con el orden público.

Además de las actuaciones judiciales, la Policía Nacional destaca la importancia de la labor preventiva. Gracias al seguimiento de estos grupos y a la coordinación entre unidades, se han neutralizado numerosas “quedadas” destinadas a enfrentamientos violentos, evitando riesgos para aficionados y ciudadanos y la comisión de daños materiales.

Operativos en partidos de alto riesgo

Entre los dispositivos más relevantes figuran los operativos desplegados en partidos de alto riesgo, tanto a nivel nacional como internacional, así como en categorías inferiores. En ellos se ha intervenido material peligroso como bengalas, defensas extensibles y otros objetos destinados a las reyertas.

La Policía Nacional reitera su política de tolerancia cero frente a la violencia en el deporte y subraya la colaboración con otras instituciones para erradicar este tipo de conductas de los eventos deportivos.

