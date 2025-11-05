ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Policía Nacional impulsa la educación digital segura en centros educativos de Las Palmas

RTVC
RTVC

La iniciativa, dirigida a alumnos de 6º de Primaria, fomenta el uso responsable de internet y las redes sociales

La Policía Nacional continúa desarrollando en la provincia de Las Palmas el programa Ciberexpert@, una acción formativa enmarcada en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, cuyo objetivo es promover entre los menores el uso seguro y responsable de internet y las redes sociales.

La Policía Nacional impulsa la educación digital segura en centros educativos de Las Palmas
La Policía Nacional impulsa la educación digital segura en centros educativos de Las Palmas | Policía Nacional

Este programa, de carácter exclusivo de la Policía Nacional, está dirigido a alumnos, padres y profesores de 6º de Educación Primaria y tiene una duración de entre cinco y diez horas lectivas.

El itinerario formativo aborda diez temas clave relacionados con los principales riesgos en el entorno digital: identidad digital, netiqueta, redes sociales y privacidad, suplantación de identidad, ciberacoso, sexting, grooming, tecnoadicciones y contenidos inapropiados en aplicaciones y juegos.

Las sesiones son impartidas por los Delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que desarrollan actividades formativas y de sensibilización orientadas a dotar a los menores, familias y docentes de herramientas para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de riesgo en la red, reforzando además la cooperación entre la comunidad educativa y los cuerpos policiales.

Creciente implantación en los centros educativos

Durante el curso 2024-2025, el programa Ciberexpert@ alcanzó una amplia participación en la provincia de Las Palmas, consolidándose como una herramienta esencial dentro de las acciones preventivas del Plan Director.

En dicho curso, la iniciativa se llevó a cabo en 78 centros educativos de Primaria, con 824 charlas dirigidas a alumnos y 42 a asociaciones de madres y padres (AMPAS), superando las cifras del periodo anterior.

Durante el actual curso 2025-2026, y hasta la fecha, el programa ya se ha implementado en 14 centros educativos, con un total de 114 charlas para alumnos y 6 para AMPAS, manteniendo una participación activa y constante en las aulas.

Alumnos acreditados como embajadores digitales

Los estudiantes que completan satisfactoriamente el itinerario formativo y superan el test final de conocimientos reciben el carné oficial de Ciberexpert@, que los acredita como embajadores de internet, distinguiéndolos por su compromiso con la seguridad digital y la buena gestión de su identidad en línea.

Con programas como Ciberexpert@, la Policía Nacional refuerza su labor educativa y preventiva en los centros escolares, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia, la confianza y la protección de los menores en el ámbito digital, dentro del marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La princesa Ico inspira una muestra de 22 esculturas de Juan Brito

Un chivato se cuela en las oficinas de Servicios Sociales de Puntagorda

Elevan a catorce los casos de sarampión del brote detectado en La Palma

La actualidad en viñetas

Puerto del Rosario da luz verde al desmantelamiento parcial de la central térmica de Las Salinas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025