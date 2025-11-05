La iniciativa, dirigida a alumnos de 6º de Primaria, fomenta el uso responsable de internet y las redes sociales

La Policía Nacional continúa desarrollando en la provincia de Las Palmas el programa Ciberexpert@, una acción formativa enmarcada en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, cuyo objetivo es promover entre los menores el uso seguro y responsable de internet y las redes sociales.

Este programa, de carácter exclusivo de la Policía Nacional, está dirigido a alumnos, padres y profesores de 6º de Educación Primaria y tiene una duración de entre cinco y diez horas lectivas.

El itinerario formativo aborda diez temas clave relacionados con los principales riesgos en el entorno digital: identidad digital, netiqueta, redes sociales y privacidad, suplantación de identidad, ciberacoso, sexting, grooming, tecnoadicciones y contenidos inapropiados en aplicaciones y juegos.

Las sesiones son impartidas por los Delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que desarrollan actividades formativas y de sensibilización orientadas a dotar a los menores, familias y docentes de herramientas para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de riesgo en la red, reforzando además la cooperación entre la comunidad educativa y los cuerpos policiales.

Creciente implantación en los centros educativos

Durante el curso 2024-2025, el programa Ciberexpert@ alcanzó una amplia participación en la provincia de Las Palmas, consolidándose como una herramienta esencial dentro de las acciones preventivas del Plan Director.

En dicho curso, la iniciativa se llevó a cabo en 78 centros educativos de Primaria, con 824 charlas dirigidas a alumnos y 42 a asociaciones de madres y padres (AMPAS), superando las cifras del periodo anterior.

Durante el actual curso 2025-2026, y hasta la fecha, el programa ya se ha implementado en 14 centros educativos, con un total de 114 charlas para alumnos y 6 para AMPAS, manteniendo una participación activa y constante en las aulas.

Alumnos acreditados como embajadores digitales

Los estudiantes que completan satisfactoriamente el itinerario formativo y superan el test final de conocimientos reciben el carné oficial de Ciberexpert@, que los acredita como embajadores de internet, distinguiéndolos por su compromiso con la seguridad digital y la buena gestión de su identidad en línea.

Con programas como Ciberexpert@, la Policía Nacional refuerza su labor educativa y preventiva en los centros escolares, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia, la confianza y la protección de los menores en el ámbito digital, dentro del marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.