El kamikaze, un octogenario desaparecido horas antes, circulaba en sentido contrario por la autovía GC-1 hasta que la Policía lo interceptó

La Policía Nacional intercepta un vehículo kamikaze en la GC-1. EFE

Agentes de la Policía Nacional de Telde, con apoyo de la Guardia Civil de Agüimes, interceptaron ayer un vehículo que circulaba en dirección contraria por la GC-1 a la altura del Polígono Industrial de El Goro, evitando un posible accidente grave.

El conductor, un hombre de 79 años, había sido denunciado como desaparecido poco antes por un familiar. El vehículo circulaba por el tercer carril de la autovía, poniendo en serio riesgo a otros usuarios.

El conductor se encontraba desorientado

Tras un operativo coordinado, los agentes lograron detenerlo de manera segura. El conductor se encontraba desorientado y reconoció que no era la primera vez que le ocurría algo similar. Fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín para una evaluación completa.

El vehículo fue retirado y trasladado a dependencias policiales, mientras que la Guardia Civil de Tráfico se encarga del atestado correspondiente. La rápida intervención de los cuerpos de seguridad evitó un desenlace potencialmente trágico, restableciendo la normalidad en la vía.