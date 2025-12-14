El aumento de agentes busca prevenir delitos durante la campaña navideña y forma parte del Plan Comercio Seguro en todo el Archipiélago

La Policía Nacional ha incrementado la presencia de agentes en zonas comerciales de Canarias. La medida responde a la gran afluencia de público durante la campaña de Navidad. El refuerzo se integra en la intensificación del Plan Comercio Seguro, activo en estas fechas. El objetivo principal pasa por proteger a comerciantes y ciudadanos.

Imagen de archivo | Policía Nacional

Objetivo y coordinación del Plan Comercio Seguro

La Policía explica que el plan pretende «minimizar la proliferación» de infracciones penales. Estos delitos se concentran durante el periodo navideño en áreas comerciales. Para lograrlo, se despliegan dispositivos operativos específicos en zonas concurridas. El control se centra en áreas comerciales, de ocio, mercadillos y espacios de entretenimiento.

El aumento de agentes prioriza la presencia policial uniformada en la calle. Según la Policía, esta medida «repercutirá en la seguridad ciudadana». Cada operativo cuenta con planes específicos coordinados por comisarías provinciales. La actuación se adapta a las características de cada zona.

Consejos prácticos

El plan implica a las delegaciones de Participación Ciudadana. Estas unidades mantienen contacto directo con comercios y asociaciones del sector. La Policía busca implicar a comerciantes y clientes en su propia seguridad. Con esta estrategia, los negocios reciben un servicio «presencial y una atención más eficaz».

Durante estos días se repartirán guías y trípticos con consejos de seguridad. El material lo elabora la Policía Nacional y se dirige a comerciantes y asociaciones. Las recomendaciones abarcan todas las fases del comercio, incluido el entorno digital. También incluyen información sobre modus operandi delictivos y presentación de denuncias. Entre los consejos destacan priorizar pagos electrónicos y detectar billetes falsos. La Policía recomienda no manipular objetos tras un delito y recurrir a profesionales habilitados.