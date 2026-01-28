La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, defiende que los presupuestos de la UE respeten la singularidad de Canarias



La presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europea (Calre) y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha apelado este miércoles a la «descentralización» en la Unión Europea (UE) para que el presupuesto comunitario «no de la espada» a las RUP.

Astrid Pérez apela a la «descentralización» y que el presupuesto de la UE «no de la espalda» a las RUP. Astrid Pérez (c), en la foto con los asistentes a la reunión. EFE/Miguel Barreto

Asimismo, Pérez ha recordado que hoy finaliza el mandato anual de la presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa y que la presidencia de Canarias podría renovarse un año más al no presentarse candidaturas.

Según ha explicado Pérez, “si ningún presidente de parlamento quiere presentarse a la candidatura, renovaremos un año más la presidencia de la CALRE, que para Canarias es muy importante”.

Durante su mandato, Pérez ha señalado que se han llevado a cabo iniciativas destacadas, entre ellas la defensa de la singularidad regional de Canarias en el plan financiero plurianual 2028-2034 de la UE.

Cambio de escenario

Canarias recibe más de 2.000 millones de euros, y el nuevo marco financiero plantea centralizar partidas que antes eran específicas para la región, ha precisado.

Por ello, en junio de 2025 se presentó un manifiesto de toda la CALRE defendiendo la descentralización, la continuidad de las partidas con el nombre de Canarias y el aumento de cuantías en programas operativos, especialmente en el sector primario.

Estas medidas, ha agregado, buscan compensar “todas las dificultades y desigualdades que caracterizan a Canarias, región ultraperiférica, y a otras regiones como Murcia, región seca”.

La presidenta ha agradecido el apoyo de países del norte y centro de Europa a Canarias y otras regiones ultraperiféricas como Azores y Madeira.

Circunstancias geopolíticas mundiales

Sobre la centralización en Europa, Pérez ha afirmado que “las circunstancias geopolíticas mundiales han cambiado el escenario” y ha reconocido que la Comisión Europea tiene prioridades, pero ha advertido de que “esas prioridades no pueden ir en detrimento de las regiones europeas” y que “todas las regiones tenemos derecho a progresar y avanzar en igualdad de condiciones”.

Pérez ha recordado que en julio de 2025 presentó un manifiesto ante la Asamblea de la CALRE y lo remitió al vicepresidente del Comité de Regiones, Juanma Moreno, para su defensa ante la Comisión Europea, insistiendo en que “los presupuestos de Europa se tienen que hacer teniendo en cuenta las singularidades y la territorialidad de cada uno de sus lugares”.

En la jornada de este miércoles también se presentarán las conclusiones de los grupos de trabajo de la CALRE y se entregarán los premios “Estrellas de Europa”, que reconocen los proyectos más importantes y con mayor incidencia.

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, ha agregado que la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa permite visibilizar la pluralidad y las singularidades de los parlamentos subnacionales europeos y agrupar regiones con desafíos comunes, como el envejecimiento poblacional y las zonas montañosas.

En búsqueda de acuerdos

“Hay un parlamentarismo de las regiones, de los niveles que están por debajo del Estado, que tienen, o que tenemos, particularidades y elementos comunes”, ha insistido, al tiempo que ha comentado que el objetivo de la organización es “poner de manifiesto ambas cosas, marcar y señalar ante las autoridades europeas y la opinión pública nuestras singularidades, y también buscar acuerdos en aquello que nos une y que es común a todos”.

El parlamentario ha destacado que la CALRE permite subrayar la visibilidad de realidades políticas situadas por debajo del nivel del Estado y de la Unión Europea.

Confiño ha explicado que dentro de España algunas regiones comparten desafíos, mientras que otras enfrentan problemas más específicos. Por ejemplo, mencionó Asturias como una región especialmente envejecida, con una problemática muy acusada en el medio rural.

Ha añadido que en la CALRE existen grupos de trabajo organizados por características comunes, como el grupo que agrupa a las regiones de montaña europea, que permite abordar necesidades y problemáticas distintas a otros territorios, pero compartidas con algunas otras regiones europeas con singularidades semejantes.