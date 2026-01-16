ES NOTICIA

La propuesta del alcalde de Tinajo a los vecinos del municipio, ante los décimos premiados de la Lotería de Navidad

Redacción RTVC
La cantidad a repartir de la lotería es tan pequeña, que ha porpuesto ahora seguir jugando durante todo el año para ver si la fortuna vuelve a sonreír

La Lotería de Navidad sigue dejando historias singulares. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín ha decidido dar íntegramente, un año más, el premio que salió entre los décimos repartidos, con dinero de su bolsillo, entre los vecinos.

Cantidad a repartir en Tinajo

La cantidad a repartir es tan pequeña, que ha propuesto ahora seguir jugando durante todo el año para que, si la fortuna vuelve a sonreír, lo haga en mayor medida.

Al alcalde primero le tocó 200 euros, y posteriormente, 400 euros, en el sorteo de El Niño.
En Tinajo hay 7,076 personas empadronadas a fecha de 15 de diciembre de 2025, por tanto, le correspondería a cada vecino 0,056 euros. Sin embargo, el alcalde ha propuesto al municipio comprar a lo largo de todo el año el Euromillón o Bonoloto.

Una iniciativa que ha sacado a elección de los vecinos, por lo que se podrá votar hasta el sábado.

