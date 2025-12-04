La Radio Canaria celebra el talento en los Premios Canarios de la Música

La séptima edición de los Premios Canarios de la Música coronó a Julia Rodríguez y distinguió con el Premio de Honor a su padre, Domingo Rodríguez ‘El Coronao’

También fueron galardonados artistas como Valeria Castro, Pedro Guerra, Carlos Meneses, Cruz Cafuné y Said Muti, entre otros

Julia Rodríguez y Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ / Premios Canarios de la Música 2025

La música canaria vivió este miércoles una celebración memorable en el Teatro Leal de La Laguna, sede de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música 2025, organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y La Radio Canaria.

La gala, que llenó por completo el coliseo lagunero, consagró a la joven cantante y timplista majorera Julia Rodríguez, reconocida como Artista Revelación y galardonada además con el premio al Mejor Disco de Músicas de Raíz por ‘Hacia la vida’. Su apellido sonó por partida doble, porque su padre, el maestro Domingo Rodríguez “El Colorao”, recibió el Premio de Honor en reconocimiento a una trayectoria impecable dedicada a renovar y engrandecer los sonidos de raíz de Canarias.

La noche lagunera celebró también el talento de figuras como Valeria Castro, premiada a la Mejor Canción del Año por El borde del mundo, creada para el largometraje El 47; Pedro Guerra, que obtuvo el reconocimiento a Mejor Disco de Pop por el segundo volumen de su proyecto Parceiros; Carlos Meneses, distinguido como Mejor Disco de Jazz por Collabs; Cruz Cafuné, premiado al Mejor Disco de Músicas Urbanas por blu€s (d€lux€); y Said Muti, que repite éxito con el galardón a Mejor Disco de Rock por Criminales del sueño.

Said Muti y Pedro Guerra en la Gala de los Premios Canarios de la Música.

Siete años celebrando la música en Canarias

Impulsados por la Asociación Premios Canarios de la Música y La Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna y el Teatro Leal, y el patrocinio de Munchitos, Mahou, Ballantine’s y StPetroni, los premios regresaron al escenario donde nacieron sus primeras ediciones en 2018 y 2019.

La gala, dirigida artísticamente por Israel Reyes y conducida por Tomás Galván, voz de La Radio Canaria, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega, contó con las actuaciones de Nia, Xerax, Ale Acosta, Said Muti y la propia Julia Rodríguez, que fueron marcando el pulso de una ceremonia de casi dos horas.

Entre el público se dieron cita numerosas personalidades del ámbito cultural y académico del Archipiélago. En la apertura, Lisandro Rodríguez, presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, destacó el esfuerzo constante del sector y reivindicó una mayor apuesta institucional por los artistas locales, recordando que la cultura “no puede reducirse a espacios de ocio”, sino que debe proteger y generar nuevo patrimonio a través del trabajo de sus creadores.

15 premiados en 15 categorías

El jurado, integrado por 81 profesionales, reconoció además otras aportaciones destacadas durante 2024: Maite Artajo recibió el premio al Mejor Videoclip por Marioneta de la luna; Carlos Arocha, el de Mejor Diseño por Criminales del sueño; Alberto “Naranja” Méndez, el de Mejor Técnico de Sonido; Superstereo Recording Studio, el de Mejor Estudio de Grabación; Herofest El Hierro, el de Mejor Programación Musical Canaria; la Orquesta Universitaria Maestro Valle, el de Mejor Labor en Músicas Clásicas; y Musicafé Podcast, que realizan Javi Brichis y Ale González, el de Mejor Labor de Difusión. Todos ellos representan la vitalidad de un sector cultural que en 2025 ha generado en Canarias cerca de 65 millones de euros y alrededor de 842 empleos.

La Radio Canaria ofreció la ceremonia en streaming, acompañada de un especial conducido por Cé Castro, que entrevistó en directo a nominados y premiados desde la alfombra roja, mientras que Televisión Canaria grabó íntegramente la gala, que podrá verse próximamente en la cadena.