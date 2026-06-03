La Radio Canaria emite el decisivo segundo encuentro de ‘playoff’ entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid

‘Todo Goles Radio’ retransmite este jueves a las 20:00 horas el partido de vuelta, antesala de un domingo de fútbol con los ‘playoffs’ de Las Palmas y la Tercera Federación

La Radio Canaria retransmite el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del ‘playoff’ de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid este jueves 4 de junio, a partir de las 20:00 horas. Tras disputarse el primer asalto el pasado martes en la capital, el programa deportivo ‘Todo Goles Radio’, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, traslada ahora toda su cobertura al pabellón de Los Majuelos -Santiago Martín-, en Tenerife, para ofrecer en directo un encuentro clave para el futuro del conjunto isleño en la competición.

La retransmisión de este decisivo choque contará nuevamente con la narración del periodista José Antonio Felipe y los análisis técnicos de Fernando Llombet. Al tratarse de una serie programada al mejor de tres enfrentamientos, el resultado de este jueves condicionará de manera directa la resolución del cruce, obligando a los aurinegros a buscar la victoria frente al cuadro madridista ante su afición para forzar el desempate. Si cualquiera de los dos equipos gana ambos partidos de forma consecutiva, sellará su pase y no habrá tercer encuentro.

Juanjo Toledo, director de ‘Todo Goles Radio’. El programa seguirá en directo el encuentro decisivo entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid.

Posible tercer partido de desempate el sábado

En caso de que la eliminatoria termine el jueves por la noche con un empate 1-1, la serie se resolverá en un tercer y definitivo partido el sábado 6 de junio en Madrid. Dicho encuentro se disputaría en a las 17:00 horas; sin embargo, el horario definitivo dependerá de la otra eliminatoria en marcha, ya que si ese otro cruce estuviera resuelto para entonces, el partido del conjunto tinerfeño retrasaría su inicio a las 18:00 horas.

Carrusel de emociones el domingo con el fútbol canario

La actividad deportiva continuará con fuerza el domingo 7 de junio en ‘Todo Goles Radio’ a través de dos intensos bloques de programación en directo. La jornada de fútbol arrancará desde las 11:00 horas bajo la conducción de Carlos Guillermo Domínguez para conectar con el Municipal Eleuterio Valerón, en El Tablero (Gran Canaria). Allí se disputará el partido de vuelta del ‘playoff’ de ascenso a Segunda Federación entre la UD San Fernando y la UD Tamaraceite, un choque que contará con la narración de Pedro Reyes y al que el conjunto de Tamaraceite llega con una clara ventaja de 3-0 en la eliminatoria. El vencedor de este cruce canario pasará a la final contra un equipo de Castilla y León.

Carlos Guillermo Domínguez conducirá la mañana de este domingo en ‘Todo Goles Radio’, que arrancará con el choque UD San Fernando y la UD Tamaraceite.

Ya en el turno de tarde, a partir de las 19:30 horas, la emisora pública abrirá de nuevo su sintonía deportiva para vivir el inicio del camino largo hacia la máxima categoría de la UD Las Palmas. El conjunto amarillo se enfrenta a las 20:00 horas en el Estadio Gran Canaria al Málaga CF en el choque de ida de esta primera eliminatoria de ascenso a Primera División. Esta última gran cita de la semana, contará con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios técnicos del entrenador Chus Trujillo.

Con este despliegue técnico y humano, la emisora pública autonómica reafirma su compromiso con el seguimiento en directo de los equipos canarios en las citas más importantes de la temporada.