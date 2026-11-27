El jurado distingue una entrega del programa bajo la conducción de Tomás Galván junto a la psicóloga Nuria Vega, dedicada a abordar con rigor y empatía el duelo por suicidio

La psicóloga Nuria Vega y la redactora de ‘Roscas y Cotufas’, Andrea Pérez, sostienen el premio recibido.

La Radio Canaria ha sido distinguida con un accésit en la sexta edición de los Premios de Periodismo Responsable en Prevención del Suicidio, convocados por la Asociación Papageno, a los que este año concurrieron un total de 97 candidaturas. El reconocimiento recayó en la sección semanal ‘Palomitas de vida’, del magacín ‘Roscas y Cotufas’, por una emisión realizada junto a la psicóloga Nuria Vega durante la etapa en la que el periodista Tomás Galván conducía el espacio.

El acto de entrega fue celebrado ayer 26 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde recogieron el galardón la propia Nuria Vega y la redactora del programa, Andrea Pérez. En concreto, el jurado seleccionó la entrega titulada «Duelo por suicidio», emitida el 13 de noviembre de 2025 con motivo del Día Internacional del Superviviente por Suicidio, en la que el programa conversó con Carlos Soto, codirector de los grupos de ayuda para supervivientes de Psicourgencias, con el propósito de acompañar desde el respeto a quienes han perdido a un ser querido y analizar los factores que pueden complicar este proceso de duelo.

Compromiso de servicio público desde las ondas

Tras recoger el accésit, Nuria Vega destacó que el impulso inicial de esta sección nació junto a Tomás Galván con la voluntad de trasladar a la radio la labor de acompañamiento que se realiza en consulta y en el ámbito asociativo. «Las familias y los supervivientes son el norte, quienes nos marcan la pauta para seguir adelante», expresó la psicóloga, quien agradeció tanto el reconocimiento de la organización como los testimonios de quienes participan en el espacio para ayudar a otros dolientes.

Vega también subrayó el papel de la radio pública como «caja de resonancia» para acompañar a quienes se sienten solos y puso en valor la continuidad del proyecto en el programa, conducido actualmente por Kiko Barroso.

Por su parte, Andrea Pérez puso el acento en la vocación de servicio público de La Radio Canaria y en el compromiso mantenido «semana tras semana desde el estreno de la sección la pasada temporada, incluso en jornadas marcadas por la actualidad informativa en directo». Pérez explicó que el nombre de ‘Palomitas de vida’ surgió precisamente como un guiño al título del magacín —uniendo las denominaciones de roscas y cotufas habituales en ambas provincias canarias— para abrir el espacio a toda la audiencia, incluso a la de fuera de Canarias, y extendió el agradecimiento al equipo del programa, mencionando especialmente a Tomás Galván, a Kiko Barroso por dar continuidad a la sección y a la productora Ana Freire.

Asimismo, el presentador de La Radio Canaria, Tomás Galván, actualmente al frente del espacio matutino ‘De la noche al día’, señaló que «este reconocimiento avala una forma de hacer radio pública cercana, rigurosa y útil para la ciudadanía. Desde que pusimos en marcha ‘Palomitas de vida’ junto a Nuria Vega, tuvimos claro que hablar del suicidio y del duelo con responsabilidad y de la mano de profesionales era un deber de servicio público para acompañar a las familias y romper silencios».

La sección ‘Palomitas de vida’ continúa emitiéndose semanalmente dentro del magacín ‘Roscas y Cotufas’, que La Radio Canaria ofrece de lunes a viernes, a partir de las 15:00 horas, reafirmando el compromiso de la radio pública del Archipiélago con los contenidos de divulgación, acompañamiento y utilidad social.