‘La Retranca’ pone bajo la lupa la inestabilidad política y el dispositivo de seguridad ante la visita del Papa a Canarias

El espacio televisivo analizará si medidas como el teletrabajo o el cierre escolar están justificadas ante la inminente llegada de León XIV este jueves a las 22:30 horas

Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, conductores de ‘La Retranca’.

‘La Retranca‘ analizará los últimos movimientos en la política nacional, condicionados por las investigaciones policiales que afectan al PSOE este jueves 4 de junio a partir de las 22:30 horas. El programa de debate de Televisión Canaria presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez examinará si realmente hay opciones de que prospere una moción de censura al Gobierno o un adelanto electoral.

El llamamiento del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a los partidos nacionalistas para sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez aumenta la expectación sobre cuáles serán los próximos pasos que se den en el Congreso de los Diputados, justamente cuando se cumplen ocho años del triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez por primera vez al Palacio de la Moncloa. Protagonistas de aquel momento político y del actual pasarán por las cámaras de ‘La Retranca’.

El programan debatirá también sobre las últimas informaciones que han trascendido del caso ‘Plus Ultra’ y del caso ‘Leire Díaz’ y sus vínculos con Canarias, con la participación en la mesa de análisis de los periodistas Juan García Luján y Janire Alfaya, junto al presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, y la diputada autonómica del PP, Rebeca Paniagua.

Además, a apenas una semana de la histórica visita del Papa al archipiélago, ‘La Retranca’ pondrá el foco en el operativo de seguridad diseñado para un acontecimiento inédito y que provocará la suspensión de las clases, el teletrabajo e importantes cortes de tráfico en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

‘La Retranca’ emite este jueves su cuarta entrega con el objetivo de consolidarse como uno de los principales espacios de análisis y debate sobre la actualidad política, social y cultural de Canarias. El espacio podrá seguirse en directo en Televisión Canaria, así como en su canal de Youtube, en www.rtvc.es en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa; Instagram – @la_retranca_– X –@LaRetrancaTVC– y TikTok –@la.retranca-.