La semana comienza con calor, viento y entrada de calima

Comienza la semana con el calor como protagonista, especialmente en medianías del sur de Gran Canaria, pero también con viento y con calima, más perceptible este martes

Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

Comenzamos la semana con nubosidad baja en la cara norte de las islas. Incluso la mañana de este lunes ha comenzado lloviznando en zonas del norte de La Gomera y también de la isla de Tenerife, probabilidad de precipitaciones que irán a menos a lo largo de la jornada.

En general los cielos estarán poco nubosos o despejados y empezará a entrar algo de calima en altura por el sureste del archipiélago, polvo en suspensión será más perceptible este martes y tenderá a extenderse al resto de islas.

El viento también será protagonista este lunes con probables rachas muy fuertes del nordeste en la zona de El Paso, en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste de El Hierro y La Gomera y vertiente sureste de Tenerife.

Junto al viento, el calor también será protagonista especialmente en la isla de Gran Canaria donde se podrán alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda.

Calima en altura

La jornada del martes mantendrá la misma dinámica. La calima será más perceptible en altura, afectando a medianías y cumbres. Por su parte, las temperaturas experimentarán de un ligero o moderado aumento en las islas de mayor relieve y con pocos cambios o en ligero aumento en las islas más orientales.

Se espera que alcancen los 34 ºC en las vertientes orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, y los 36 ºC en medianías de estas zonas en Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda, y sin descartar los 34 ºC en medianías del norte de Tenerife y Gran Canaria.

En zonas bajas, viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas expuestas y moderado con predominio de la componente este en medianías y zonas altas. Probables rachas muy fuertes del nordeste de madrugada y a primeras horas de la mañana en: zona de El Paso en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste de El Hierro y La Gomera y vertiente sureste de Tenerife.

Avisos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado el nivel amarillo por vientos desde las 18:00 horas de este domingo hasta este martes 16 de septiembre a las 00:00 horas.

Además, la Aemet también ha declarado el aviso amarillo por temperaturas máximas en Gran Canaria. Este aviso afectará sobre todo a la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y oeste.