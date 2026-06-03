La situación de Cuba centra una nueva edición de ‘El Análisis Internacional’

El programa de La Radio Canaria analiza este jueves a las 18:30 horas la crítica situación en la isla caribeña

Javier Granados, dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

‘El Análisis Internacional‘, el magacín de política internacional que dirige y presenta Javier Granados en La Radio Canaria, centra su edición de este jueves, a las 18:00 horas, en la delicada situación que atraviesa Cuba y su población.

La isla vive una profunda crisis económica y social, a la que se suma el aumento de la tensión con Estados Unidos tras las recientes declaraciones de su Gobierno sobre la posibilidad de adoptar nuevas medidas de presión.

Sin reservas estratégicas y con una grave escasez de recursos energéticos, la población cubana afronta una de las etapas más difíciles de su historia reciente. La crisis económica continúa agravándose en un contexto de creciente aislamiento internacional y de incertidumbre sobre el futuro político y social del país.

Los escenarios para Cuba

El programa entrevistará a José Daniel Ferrer, ex preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, para analizar la situación que vive la isla.

A través de su testimonio, los oyentes conocerán cómo afronta la ciudadanía cubana las dificultades del día a día y cuál es la percepción social sobre el futuro del país. Además, el espacio analizará el papel de actores clave como Gaesa, el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), considerado uno de los principales pilares económicos del Estado cubano y un elemento determinante para entender cualquier posible escenario de cambio en la isla.

En este contexto, también es imprescindible conocer algo más que las declaraciones de la Administración Trump acerca de cuáles son los planes de Estados Unidos respecto a Cuba.

La población de Cuba sufre el endurecimiento del embargo comercial decretado por Estados Unidos mientras se prepara para acciones militares norteamericanas sobre la Isla. Imagen generada por IA

Terrorismo en Mali

De América a África. El programa también pondrá el foco en Mali para analizar las consecuencias del reciente ataque conjunto lanzado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el Frente de Liberación de Azawad. Una ofensiva de gran alcance que, según diversos analistas, evidenciaría la fragilidad de la junta militar que gobierna el país africano.

Para abordar este escenario, ‘El Análisis Internacional’ contará con la participación de Dagauh Komeman, doctor en Historia Contemporánea y experto en el Sahel. Su conocimiento de la región permitirá profundizar en la situación de las zonas controladas por grupos rebeldes y en los objetivos que persiguen estas organizaciones con sus acciones en Mali.

Además, la entrevista servirá para analizar cómo la amenaza yihadista continúa extendiéndose por distintos países del Sahel y del golfo de Guinea, una de las regiones más inestables del continente africano.

‘El Análisis Internacional’ continúa así su andadura en La Radio Canaria acercando a los oyentes las claves de los acontecimientos que marcan la actualidad y la política internacional.