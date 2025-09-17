ES NOTICIA

La situación en Gaza centra el pleno del Congreso de los Diputados

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Feijóo endurece sus críticas a Israel pero evita hablar de genocidio frente a un Sánchez que resalta la estabilidad de su gobierno

Vídeo RTVC.

De la situación en Gaza se ha hablado en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles.

Alberto Núñez Feijóo endurece sus críticas a Israel pero evita hablar de genocidio frente a un Pedro Sánchez que resalta la estabilidad de su gobierno. Sin embargo esa estabilidad depende de Junts, que deja su apoyo en el aire.

Pedro Sánchez en Congreso Diputados

El Partido Popular señala de nuevo a Ángel Víctor Torres, mientras que el ministro denuncia “fango del PP” por vincularlo con el caso Koldo.

