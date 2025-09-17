Feijóo endurece sus críticas a Israel pero evita hablar de genocidio frente a un Sánchez que resalta la estabilidad de su gobierno

Vídeo RTVC.

De la situación en Gaza se ha hablado en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles.

Alberto Núñez Feijóo endurece sus críticas a Israel pero evita hablar de genocidio frente a un Pedro Sánchez que resalta la estabilidad de su gobierno. Sin embargo esa estabilidad depende de Junts, que deja su apoyo en el aire.

El Partido Popular señala de nuevo a Ángel Víctor Torres, mientras que el ministro denuncia “fango del PP” por vincularlo con el caso Koldo.