La teleasistencia del SUC, clave para salvar la vida de un bebé

Los padres del bebé siguieron las indicaciones del enfermero coordinador del SUC ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez. Imagen cedida por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

Las indicaciones facilitadas a unos progenitores a través de la teleasistencia prestada por un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, contribuyeron a recuperar a un bebé, de un mes de edad, que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de la localidad de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

Según informa un comunicado, a las 22:00 horas del pasado miércoles 3 de diciembre, el teléfono de emergencias 112 recibía la llamada de los padres de un bebé indicando que había sufrido un atragantamiento. El enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez, a través de sus preguntas detectó que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que comenzó a darles las indicaciones necesarias para que realizaran maniobras de reanimación básicas, realizando compresiones torácicas, hasta la llegada de los recursos sanitarios.

De forma simultánea, desde la sala de emergencias se activó tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona que fueron trasladados por la Policía Local del municipio del sureste grancanario al domicilio.

Los padres lograron revertir la situación

El personal sanitario, a su llegada al lugar del incidente, comprobó que los padres habían logrado revertir la parada y el bebé ya estaba respondiendo a estímulos, como la apertura de ojos y el llanto. Tras estabilizar al menor se procedió a su evacuación en ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

El enfermero coordinador del SUC destacó la colaboración de los alertantes que mantuvieron la calma en todo momento y siguieron paso a paso las indicaciones que el enfermero coordinador del SUC daba al otro lado del teléfono.

En este sentido, los profesionales del SUC insisten que una rápida actuación en incidente de este tipo aumenta las posibilidades de supervivencia del afectado y contribuye a reducir las posibles secuelas que le pueda ocasionar.