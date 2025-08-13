El mar, durante la pleamar, inundaba la carretera TF-66 en el sur de la isla que une las localidades de El Fraile y Las Galletas en el municipio de Arona

Informa: Redacción Informativos RTVC

El mar inundaba el martes la carretera TF-66 que conecta las localidades de El Fraile y Las Galletas, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Una vía muy transitada en esta zona de la isla.

Las olas llegaron a alcanzar a varios vehículos que circulaban por la vía, por lo que tuvo que cerrarse al tráfico y habilitar desvíos provisionales durante la noche.

Durante la mañana de este miércoles, con el mar ya en calma, los operarios del Consistorio municipal retiraban las vallas para permitir de nuevo la circulación.

Como ha ocurrido ya en otras ocasiones, la subida del mar anegó parte de la calzada que discurre entre ambos núcleos, a la altura de la playa de Las Galletas.