Los títulos propios de la ULL, semipresencial y telemático respectivamente, buscan especializar en tecnología sanitaria y administración de fincas

La ULL aprueba dos nuevos títulos propios: enfermería de cirugía robótica y gestión inmobiliaria. EFE

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado este lunes la creación de dos nuevos títulos propios: el diploma de experto en enfermería de cirugía robótica y un programa de formación específica en administración de fincas y gestión inmobiliaria.

El primero se impartirá de manera semipresencial, con un total de 12 créditos, en las instalaciones de la Escuela adscrita Nuestra Señora de La Candelaria, según informó la ULL en un comunicado. Este título busca formar profesionales en el ámbito de la enfermería aplicada a la cirugía robótica, un área en crecimiento dentro de la tecnología sanitaria.

El segundo título, con una duración de tres años y equivalente a un grado propio, será completamente telemático y está diseñado por la Facultad de Derecho. Su objetivo es ofrecer una formación completa en administración de fincas y gestión inmobiliaria, adaptada a la modalidad online.

Medidas de mejora

Durante la sesión plenaria, el Consejo Social también revisó el plan de actuación 2026, estructurado en cinco áreas que incluyen la divulgación de su actividad, fortalecimiento de las relaciones con empresas e instituciones, aumento de la internacionalización y consolidación de valores universitarios.

Entre las medidas de mejora destacan la creación de un plan de comunicación propio, la actualización de la página web, la elaboración del barómetro del PTGAS y la revisión del reglamento de funcionamiento del órgano colegiado.

Estos nuevos títulos forman parte del esfuerzo de la ULL por adaptar su oferta académica a las demandas del mercado laboral y a las nuevas tecnologías, reforzando tanto la formación presencial como la virtual